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Путин сделал заявление по сближению с Украиной

9 июля, 20:49

По мнению главы Кремля, сегодня отношения непростые, но они неизбежно должны улучшаться

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina.

Президент России Владимир Путин, который ранее требовал от президента Зеленского выполнений неких обещаний о примирении, считает, что сближение РФ и Украины неизбежно, поскольку у стран общая история. Об этом Путин заявил в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", фрагмент которого был показан на фестивале в итальянской Таормине.

Путин убежден, что сближение Москвы и Киева состоится, но сегодня этому мешают несколько факторов.

"Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", — заявил Путин, отметив, что когда именно это произойдет – он не знает.

По мнению Путина русские и украинцы являются одной нацией, у двух народов — общая история и религиозная принадлежность. Он также надеется, что рано или поздно начнется сближение, поскольку "здравый смысл восторжествует". Но у какой страны должен восторжествовать здравый смысл, Путин не уточнил.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Путинк провести в Минске встречу лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии и Франции.

Белорусский президент Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

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Тег президент, Путин, русские, украинцы, президент России, президент Украины

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Life.ru

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