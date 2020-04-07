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В России спрогнозировали, когда в стране ждать пика COVID-19

7 апреля, 22:22

Елена Вус

Заболеваемость COVID-19 в России может выйти на плато через 10-14 дней

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России, где ранее начали делать ювелирные украшения в виде коронавируса, может выйти на плато через 10-14 дней.

Плато — это когда ситуация достигает пика, и каждый последующий день прибавляется примерно одинаковое число вновь заболевших. Какое-то время заболеваемость находится на плато, после эпидемия идет на спад.

По словам Скворцовой, снижение плато займет столько же времени, сколько и рост. Эксперты полагают, что Россия будет находится на плато до первой декады — середины июня.

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"Пока эпидемиологический процесс в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно", – отметила она.

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Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России обнаружили еще 1154 новых пациента с коронавирусом. Это является новым рекордом для РФ с начала эпидемии.

Таким образом, по данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием в РФ, в совокупности число инфицированных выросло до 7497 человек. Наибольшее их количество – в Москве, на которую приходится 5181 всех заразившихся. Кроме того, за последние сутки в России скончались 11 человек с подтвержденным коронавирусом, и теперь их насчитывается в стране 58. В то же время повторные анализы 88 человек не показали наличие вируса, в связи с чем их выписали из больниц. В целом от коронавирусной болезни выздоровели 494 россиянина.

Кроме того,в Москве объявлен всеобщий режим самоизоляции, независимо от возраста. Выходить из дому москвичам дозволено, только чтобы вынести мусор, выгулять собаку, совершить покупки в ближайшем магазине или аптеке, добраться на работу и обратно или в случае прямой угрозы жизни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия эпидемия коронавирус заболеваемость пик COVID-19

Источник: ТАСС

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