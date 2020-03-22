Коронование Путина под угрозой из-за коронавируса

Процесс утверждения изменений в Конституцию Российской Федерации, позволяющих, в том числе, Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты РФ, вышел на финишную прямую. Все юридические формальности соблюдены: инициатива Путина, высказанная в послании Федеральному собранию в январе нынешнего года, прошла "общественные обсуждения". Госдума, а затем Совет Федерации утвердили окончательный вариант поправок. Парламенты субъектов РФ поддержали проект. Конституционный Суд счел изменения не противоречащими Основному закону РФ.

Дело осталось за малым: провести 22 апреля т.н. "всенародное голосование", после которого изменения вступят в силу. Но вот здесь стройный план Кремля по продлению правления Владимира Путина и его окружения может дать сбой. Эпидемия коронавируса грозит срывом как минимум сроков проведения голосования. А максимум – не совсем теми результатами, которые ожидал Кремль.

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Зачем Кремлю изменения в Конституцию России

За короткий период, прошедший от озвучивания президентом РФ инициатив до их практической реализации, ходило много версий относительно того, какую конфигурацию власти в итоге хотят выстроить действующий президент РФ и его окружение. На первых порах наиболее популярной была версия "транзита власти" либо ее "распределения" между окружением Путина. При этом считалось, что сам нынешний хозяин Кремля изберет себе стезю экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: не являясь главой государства де-юре, он продолжит руководить страной де-факто, оставаясь "над схваткой" на какой-нибудь малопримечательной, но ключевой должности. Например, руководителя Госсовета.

Однако поправка Валентины Терешковой об "обнулении президентских сроков", внесенная в ходе обсуждения проекта Госдумой и позволяющая Путину снова (причем еще дважды) баллотироваться на должность президента, сместила акценты в версиях. Теперь большинство наблюдателей считают, что, собственно, ради внесения этой поправки и был организован весь спектакль с изменениями в Конституцию. Большинство, но не все.

"Обратите внимание на схему этой операции. Как и в какой форме было оформлено продление полномочий нынешнего президента. Это очень важное обстоятельство. Во-первых, президент любит, чтобы с формальной точки зрения все выглядело вполне легитимно. Федеральное собрание и Конституционный суд ему в этом помогли. Во-вторых, все сделано так, что у Владимира Владимировича остаются развязанными руки. С формальной точки зрения он волен сегодня принять любое решение: уйти и завтра не выходить, заменить себя преемником, выбрав кого-то, возглавить какую-то ключевую госструктуру. Вот эта вариативность, неопределенность, возможность выбора является "фирменным знаком" политика Владимира Путина, это отпечаток специфики его предыдущей профессии", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" российский историк Виктор Мироненко.

Схожего мнения придерживается и политолог Георгий Чижов. По его словам, схемы, которые попытается реализовать Кремль, могут оказаться не так просты, как кажется сегодня.

"Не факт что Путин и в дальнейшем будет баллотироваться на пост президента. Вполне возможно, это всего лишь "страховочная норма". Потому что, зная политический стиль Владимира Путина, можно говорить: если бы ему нужно было всего лишь продлить себе сроки, он бы это сделал позже, ближе к президентским выборам, не извещая заранее о своих планах", – отмечает политолог.

Почему Путин спешит

Еще более непонятно, для чего Владимиру Путину понадобилось "всенародное голосование" и почему Кремль так спешит с его проведением. Ключевой версией экспертов остается та, что таким образом Кремль хочет максимально легитимизировать новую схему власти. Избрав при этом довольно непривычную форму.

"То, что назначено на 22 апреля, все почему-то называют референдумом. Но дело в том, что в законодательстве Российской Федерации присутствует и определенными законами регламентируется проведение референдума. А то, что должно произойти 22 апреля, – это не референдум. Это будет какая-то уникальная разовая акция, которой никогда не было ранее и впоследствии не будет. То есть, это само по себе, с юридической точки зрения, вообще сомнительное мероприятие, регламентирующие нормы для которого принимаются на ходу. Все это очень странно. Не говоря уже о том, что население должно поддержать или отвергнуть поправки в Конституцию, которые уже приняты Госдумой, Советом Федерации, поддержаны Советами регионов, одобрены Конституционным судом, подписаны президентом. То есть вообще непонятно, чего ради это затевается. И в то же время очевидно, что власть очень хочет, чтобы это голосование прошло. Ей нужна легитимация со стороны народа. Следовательно, явно какие-то большие ставки российской властью делаются на эти изменения в Конституцию", – отмечает Георгий Чижов.

При этом понятно, что подавляющее большинство населения (которому предложат ответить всего на один простой вопрос: одобряет ли гражданин изменения в Конституцию) многостраничный текст изменений не то чтобы изучить и осознать – даже прочесть не удосужится.

"Вспомните, как в романе Германа Гессе "Игра в бисер" описывается "фельетонная эпоха". Когда у политиков спрашивают о театре, у артистов – о политике, у писателей – о физике. Так вот: что значит спрашивать у рядовых россиян о конституционной реформе? С таким же успехом можно спросить их о том, что они думают, например, о физике твердых частиц. То есть это, конечно, просто политические игры, не более того. Но игры с большим политическим прицелом – обеспечить своим политическим действиям как бы высшую, неоспоримую легитимность. И, кроме того, в сложное положение попадает российская оппозиция: она раскалывается на тех, кто просто не пойдет голосовать, и тех, кто пойдет, но проголосует против", – говорит Виктор Мироненко.

Почему российская власть спешит с проведением голосования, эксперты объясняют по-разному.

"Кремлю нужно как можно быстрее закрыть вопрос с голосованием, который является дестабилизирующим фактором. Его проведение для Путина является фактическим плебисцитом, который обнуляет перспективу досрочного превращения президента РФ в "хромую утку". Однако количество внутриполитических и внешнеполитических "нештатных ситуаций" в 2020-2021 годах будет таким большим, что система власти уже фактически вышла из состояния баланса и политический процесс "управляемой демократии" становится все более неуправляемым", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов.

По мнению же Георгия Чижова, планы Путина провести референдум до конца апреля были продиктованы, в том числе, "символическими" целями.

"Не исключаю, что 22 апреля было выбрано для того, чтобы успеть до 9 мая оформить изменения – чтобы они вступили в силу. Когда ожидалось и ожидается, вроде бы, до сих пор, что многие мировые лидеры приедут в Москву на празднование юбилея Победы. По всей видимости, по замыслу властей, они должны были ехать уже в "новую Россию". Правда, сейчас вообще не понятно, какие мероприятия будут в Москве 9 мая и кто на них приедет", – отмечает Георгий Чижов. В тренде "Три человека на весь трамвай": украинец рассказал, что происходит в охваченном коронавирусом Милане

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Голосование 22 апреля любой ценой

Тем не менее российские власти настойчиво стремятся реализовать свои планы по проведению голосования в запланированные сроки. Настолько настойчиво, что в упор не замечают пандемии коронавируса, поглотившей мир. В том числе Россию. Даже по официальным данным в РФ счет заболевших уже исчисляется сотнями (превышая этот показатель в Украине). А президент Беларуси Александр Лукашенко, возможно, руководствуясь какой-то своей информацией, заявил, что Россия "вся полыхает от коронавируса", после чего закрыл границу с РФ.

Тем временем власти России делают вид, что ничего не происходит. В СМИ перманентно публикуются пространные комментарии медиков в стиле "это всего лишь вирус". О каких-либо ограничительных мерах, схожих с мерами, предпринятыми в европейских странах, речь не идет.

"Несмотря на высокие темпы распространения коронавируса в РФ, президент Путин пока не собирается отказываться от голосования 22 апреля. Голосование в этот день остается базовым сценарием для Кремля. В том числе и потому, что одной из задач по обнулению президентских сроков Путина была задача показать, что ситуация в стране остается под полным контролем этого политика. Который не является "хромой уткой", теряющей рычаги влияния по мере приближения окончания его нынешнего президентского срока, а наоборот, остается у власти – снова "всерьез и надолго". В случае же перенесения даты голосования фактор политической неопределенности (в этом случае изменения в Конституцию так и не получат окончательного одобрения на референдуме) по принципу синергии будет дополнен сильными экономическими проблемами и паническими настроениями из-за распространения коронавируса. Огромная турбулентность гарантирована – и этих "троих" кремлевский боливар точно не вынесет", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Действительно, уже сегодня являются фактом серьезные экономические и финансовые вызовы, которые будут стоять перед Россией. Нефть стремительно подешевела и эксперты не прогнозируют роста цен в ближайшее время. Рубль девальвировал. Санкции продолжают давить на экономику страны. И хотя Россия имеет внушительную "финансовую" подушку из накопленных в благополучные годы нефтедолларов, население, так или иначе, почувствует неприятные изменения.

"На мой взгляд, российское руководство оказалось в крайне сложной ситуации, – говорит Виктор Мироненко. – Я помню ситуацию восьмидесятых годов. Если знаете, я был тогда членом команды Горбачева. (Виктор Мироненко был членом ЦК КПСС и первым секретарем ЦК ВЛКСМ, – авт.). И вот тогда внешние и внутренние обстоятельства сложились таким образом, что возникла потребность переосмыслить исторический путь СССР. Я имею в виду и падение цены на нефть до 9-10 долларов за баррель, и многие другие вещи. И, полагаю, сегодня российское руководство оказалось в ситуации, куда более трудной и сложной, чем та, в которой мы были в 80-е годы. Потому что все-таки тогда Советский Союз еще сохранял довольно мощный промышленный потенциал", – говорит Виктор Мироненко.

Отметим, что помимо экономических трудностей свое слово может сказать и коронавирус. Если эпидемия ударит по России серьезно, не исключено, что общественное мнение по отношению к политике Кремля может серьезно измениться. А потому ковать железо, то есть заканчивать с конституционной реформой, Кремлю нужно как можно быстрее. Невзирая на эпидемию.

"Я не думаю, что в течение полугода и даже года экономическая ситуация ухудшится в России настолько, что существенно повлияет на общественное мнение. И не вижу сил, которые могли бы провести в РФ эффективную кампанию против изменений в Конституцию, обнуления сроков Путина. Кроме того, уже пошла речь о том, что можно допустить дистанционное голосование, через интернет. Поскольку это не референдум, а непонятно что, то почему бы и нет? Но если проведение голосования будет уж совсем невозможно или будет выглядеть фарсом, то тогда может быть смещение сроков", – отмечает Георгий Чижов.

Как отмечает, в свою очередь, Андрей Миселюк, по состоянию на сегодняшний день с вероятностью свыше 95% можно утверждать, что голосование состоится именно 22 апреля.

"Тем более, что в случае форс-мажоров власть может прибегнуть к использованию в этот день при голосовании московского опыта дистанционного голосования (посредством интернета) за Конституцию. Где уже сейчас успешно обкатываются технологии по принуждению бюджетников голосовать за поправки в Конституцию",- говорит Андрей Миселюк.

По словам Андрея Мартынова, сегодня дата голосования уже считается "гибкой".

"Российская власть пытается балансировать, ведь легкомысленное отношение к карантину опасно с чисто пандемических причин. А жесткие меры вроде китайских невозможно технически выполнить: русские не так дисциплинированны, как китайцы, и административного аппарата и его самодисциплины мало для реализации "драконовских" мер карантина. До этого "машина голосования" работала без сбоев в "штатной ситуации". Но ситуация с карантином вносит коррективы. Французы, например, 15 марта 2020 провели первый тур выборов в органы местного самоуправления. И Путин этот факт использовал, аргументируя непереносимость даты референдума. Но с тех пор Макрон сделал меры карантина жестче и на неопределенный срок отложил второй тур выборов. Поэтому любая внутренняя или внешняя причина может способствовать проведению референдума 22 апреля или его переносу на любое воскресенье второй половины мая", – отмечает Андрей Мартынов.

Тем временем в Европе и мире предпринимаются все более серьезные ограничительные меры, призванные обуздать пандемию. Как с коронавирусом COVID-19 борются в других странах – смотрите на видео:

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