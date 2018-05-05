"Путин – вор" или "Майдан не пройдет": в Москве на митинге встретились противники и сторонники путинского режима

Охватившие Россию массовые протесты под названием "Он нам не царь" набирают обороты и в Москве. Там на Пушкинской площади собрались сторонники и противники президента РФ Владимира Путина. Одни кричат "Путин – вор", а с другой стороны отвечают – "Путин – наш президент".

"Оппозиционный лагерь" категорично настроен против новоизбранного президента и кричат: "Путин выйди вон, соблюдай закон!", "Путин – вор!", "Долой царя!", "Долой несменяемость власти!", "Россия будет свободной!".

Главный вдохновитель сегодняшней акции протеста Алексей Навальный объяснил, что делать активистам, собравшимся на площади.

"Постоянно спрашивают, что делать – да что хотите, то и делайте: стойте или пойте, или скандируйте или ходите. В Армении шашлыки жарят во время забастовки с перекрытием дорог, наверное, шашлыки для Москвы и Санкт-Петербурга – это слишком… Не знаю, мороженое себе купите – погода хорошая. Смысл митинга в том, что, находясь на нем, вы в максимальный способ становитесь свободным честным человеком", – сказал он.

В свою очередь в "пропутинском лагере" собрались несколько сотен людей в казачьей форме, а также активисты одной из прокремлевских организаций с георгиевскими лентами. Они четко очертили свою позицию в своих лозунгах: "Путин!", "Россия!", "Требуем чисток!", "Путин – наш президент!", "Победили в 45-м, победили и сейчас!", "Родина, свобода, Путин!", "Майдан не пройдет!", "Мы – Россия, мы – народ, мы – за Путина!".

Несмотря на разные взгляды, столкновений между участниками нет, ситуация спокойная.

Как сообщалось в СМИ, к месту проведения акции Навального в Петербурге решили направить военных. В это же время сторонники Алексея Навального собираются выйти на несогласованный с властями митинг в Петербурге – там им придется делить Дворцовую площадь с байкерами и военными.

Как писал сайт "Сегодня", в разных городах России на антипутинских акциях задержаны сотни человек, против людей применяют силу. Российские силовики сильно не разбирались и паковали в автозаки даже простых прохожих.

Как известно, накануне масштабных акций протеста штаб Навального огласил требования, с которыми, по их мнению, должны выступать москвичи. Это реальная борьба со взяточничеством и бедностью; возврат выборов на всех уровнях власти, обеспечение настоящей политической конкуренции; проведение полномасштабной судебной реформы; освобождение всех политзаключённых; свобода СМИ и в интернете; роспуск Роскомнадзора; соблюдение прав россиян на тайну переписки и мирные собрания, гарантированные Конституцией РФ.