Путин заявил, что не собирается общаться с Трампом в Париже

Сегодня, 16:13

Президент РФ рассчитывает на разговор с американским президентом в рамках саммита "двадцатки" в Аргентине

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет общаться с американским коллегой Дональдом Трампом в Париже во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Об этом сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем микроблоге Тwitter.

Путин пока только успел поздороваться с Трампом, и рассчитывает полноценно пообщаться с американским лидером в рамках саммита "двадцатки" в Аргентине.

"Церемония была устроена таким образом, что там общаться было невозможно. Мы по просьбе принимающей стороны никаких встреч здесь не организуем, а пообщаемся на Двадцатке", – сказал он.

Как известно, в Париже на Елисейских полях проходят торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Возле Триумфальной арки под присмотром усиленной охраны прошла подготовка к мероприятиям, которые посетит беспрецедентное количество мировых лидеров. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке Парижа последним из иностранных гостей, и сразу после его прибытия начались торжества.
Путин, Париж, встреча, Трамп, общение
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Путин и Трамп. Фото: AFP

Порошенко: "Желаю Трампу вернуть Путина в строй"

10 Июля, 12:58

Глава государства объяснил, до каких пор Москва будет платить высокую цену за агрессию против Украины

Политика

Путин и Трамп вряд ли договорятся по Украине. Фото: AFP

Сюрпризов не будет: Порошенко прокомментировал будущую встречу Трампа и Путина

12 Июля, 17:13

Тема Украины будет одной из главных на переговорах президентов США и России, уверен глава украинского государства
Загрузка...
Загрузка...