Путин заявил, что не собирается общаться с Трампом в Париже

Президент РФ рассчитывает на разговор с американским президентом в рамках саммита "двадцатки" в Аргентине

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет общаться с американским коллегой Дональдом Трампом в Париже во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Об этом сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем микроблоге Тwitter.

Путин пока только успел поздороваться с Трампом, и рассчитывает полноценно пообщаться с американским лидером в рамках саммита "двадцатки" в Аргентине.

"Церемония была устроена таким образом, что там общаться было невозможно. Мы по просьбе принимающей стороны никаких встреч здесь не организуем, а пообщаемся на Двадцатке", – сказал он.

Путин об общении с Трампом: Пока нет, поздоровались только. Церемония была устроена таким образом, что там общаться было невозможно. Мы по просьбе принимающей стороны никаких встреч здесь не организуем, а пообщаемся на Двадцатке pic.twitter.com/bKdwqQtALL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2018 г.

Как известно, в Париже на Елисейских полях проходят торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Возле Триумфальной арки под присмотром усиленной охраны прошла подготовка к мероприятиям, которые посетит беспрецедентное количество мировых лидеров. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке Парижа последним из иностранных гостей, и сразу после его прибытия начались торжества.