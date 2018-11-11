Торжества к 100-летию окончания Первой мировой войны: фото и видео церемонии в Париже

В Париже на Елисейских полях проходят торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

В воскресенье, 11 ноября, в Париже начались торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Именно во Франции был подписан договор о прекращении боевых действий.

Возле Триумфальной арки под присмотром усиленной охраны прошла подготовка к мероприятиям, которые посетит беспрецедентное количество мировых лидеров. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.

В столицу Франции приехали президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Литвы Даля Грибаускайте и многие другие политики. Возле Елисейского дворца их встретил президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой.

Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке Парижа последним из иностранных гостей, и сразу после его прибытия начались торжества.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, который находится с визитом во Франции, из-за плохой погоды отменил свою поездку на кладбище, где похоронены американцы погибшие в Первой мировой войне.