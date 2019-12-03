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Путин жалуется на НАТО: не учитывает интересы России

3 декабря, 19:19

Президент России назвал приближение альянса к границам РФ угрозой безопасности страны

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Действия НАТО в отношении России являются "некорректными, если не сказать грубыми" и предпринимаются "без всякого учета" интересов РФ.

Об этом на военном совещании в Сочи 3 декабря заявил российский президент Владимир Путин, напомнив, что ранее Кремль предложил Североатлантическому альянсу партнерское взаимодействие, но НАТО отказалось сотрудничать.

Российский президент напомнил, что после 2008 года сотрудничество его страны с НАТО было фактически свернуто.

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Несмотря на то, что Россия сама расширяет свое влияние в ряде регионов мира, Путин считает, что "блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в быстро, стремительно меняющихся условиях".

"В момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29, совокупные военные расходы стран альянса – более чем 70% общемирового объема военных расходов", – отметил президент РФ.

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Фото: kremlin.ru

Путин также назвав угрозой безопасности своей страны приближение НАТО к российским границам.

Напомним, что ранее в этом году президент РФ пригрозил ответными мерами в случае появления американских ракет в Европе и заявил, что в таком случае Москва сделает аналогичный ответный ход.

Ранее в этом году в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные военные учения НАТО Sea Breeze 2019, что вызвало истеричную реакцию со стороны России.

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Россия НАТО Владимир Путин

Источник: Интерфакс

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