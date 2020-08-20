Путину сообщили о состоянии впавшего в кому Навального

Президент России Владимир Путин осведомлен о состоянии оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня в тяжелом состоянии госпитализировали в Омске с подозрением на отравление.
Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
По его словам, российскому президенту об этом отдельно не докладывали, однако сообщили в рамках обзора СМИ.
"Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины", – сказал Песков, добавив, что в консилиумах по данному вопросу принимают участие московские врачи.
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Кроме того, он заверил, что в случае официального обращения представителей Навального Кремль поможет организовать его транспортировку за границу. Ранее об этой возможности говорил личный врач Навального.
"Мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", – заверил Песков, пожелав оппозиционеру скорейшего выздоровления.
В то же время, Песков назвал версию об отравлении Навального "только предположением". Официальное заключение врачей, как и диагноз пока что не оглашались.
Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этому причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали. Сейчас политик находится в коме.
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