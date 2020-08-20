Путину сообщили о состоянии впавшего в кому Навального

Президент России уверяет, что готов способствовать транспортировке оппозиционера для лечения за границей

Президент России Владимир Путин осведомлен о состоянии оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня в тяжелом состоянии госпитализировали в Омске с подозрением на отравление.

Реклама

Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По его словам, российскому президенту об этом отдельно не докладывали, однако сообщили в рамках обзора СМИ.

"Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины", – сказал Песков, добавив, что в консилиумах по данному вопросу принимают участие московские врачи.

Читайте также: Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)

Реклама

Кроме того, он заверил, что в случае официального обращения представителей Навального Кремль поможет организовать его транспортировку за границу. Ранее об этой возможности говорил личный врач Навального.

В тренде Лукашенко "услышал", как НАТО барабанит гусеницами на границе с Беларусью

"Мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", – заверил Песков, пожелав оппозиционеру скорейшего выздоровления.

В то же время, Песков назвал версию об отравлении Навального "только предположением". Официальное заключение врачей, как и диагноз пока что не оглашались.

Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этому причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали. Сейчас политик находится в коме.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама