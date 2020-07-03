Радиоактивное облако на границе России: определен источник фона

Радиационное "облако", которое в июне было зафиксировано скандинавскими странами на границе с Россией, связано с ядерным реактором – его эксплуатацией либо техническим обслуживанием.

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К такому выводу пришли эксперты Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ), о чем 2 июля сообщили на сайте организации. Отмечается, что выброс радиации не угрожает здоровью людей, но определить его географическое происхождение пока что не удалось.

В МАГАТЭ объяснили, что при техническом обслуживании реактора могут произойти крайне низкие выбросы радиоактивных веществ.

"МАГАТЭ исключает, что выброс был связан с неправильным обращением с радиоактивным источником. Также маловероятно, что он был связан с заводом по переработке ядерного топлива, с отработанным топливом или с использованием радиации в промышленности или медицине", – отметили в ядерном агентстве.

Все 37 европейских стран-членов организации, включая Россию, а также 10 стран за пределами Европы (в том числе США, Япония и Канада), заявили, что на их территории не было никаких происшествий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе, предоставив соответствующие отчеты.

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На данный момент МАГАТЭ продолжает обрабатывать полученную информацию и надеется, что страна, в которой произошел выброс, об этом сообщит лично.

Напомним, в прошлом году в Архангельской области РФ произошел мощный выброс радиации, причиной которого стал взрыв ядерного миниреактора во время испытаний на полигоне, в результате которого погибли пятеро ученых.

Кроме того, радиоактивное облако из России зафиксировали над Украиной и в 2017 году. Тогда самый высокий уровень радиоактивного вещества спектрометры показали в Запорожье – 40 миллибеккерелей.

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