Военные учения в России: антизападная игра "мышцами" и заигрывание с Китаем

Кремль мечтает о военном и глубоком экономическом сотрудничестве с КНР, но пока РФ только на "подхвате"

Одной из основных политических целей масштабных военных учений "Восток-2018" является намерение Кремля показать США, что РФ может быть союзником Китая.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Александр Палий.

"Эти военные учения являются масштабными. В Европе такие маневры формально запрещены, хотя Россия в прошлом году обходила эти запреты. Сейчас РФ делает супермассированные учения на востоке, во-первых, чтобы приготовиться к войне (если она ее планирует), во-вторых, чтобы научиться перебрасывать такую большую численность техники и т.д. В-третьих, продемонстрировать готовность к настоящему массовому противостоянию. И одна из основных целей, возможно даже основная – не военная, а политическая, – продемонстрировать Китаю и Америке, что, мол, Россия может быть союзником КНР, может сотрудничать с Пекином и т.д.", – пояснил он.

По словам эксперта, понятно, что Китай тем временем решает свои геополитические и экономические задачи, а РФ – просто "на подхвате".

"При этом проведение учений в РФ в целом может рассматриваться как антизападное противостояние, но не конкретно с привязкой, например, к инциденту в Солсбери, а как антизападное противостояние России с одной стороны, и Украине с США – с другой", – сказал Палий.

Комментируя привлечение КНР к учениям "Восток-2018" как попытку Кремля договориться с Пекином о сотрудничестве в экономической сфере, политолог отметил: "Экономике России все равно это не помогает. Россия уже давно пребывает в статусе младшего партнера в отношениях с Китаем".

Как сообщалось, военные учения, по масштабам похожие на нынешние, под названием "Запад-81" состоялись еще во времена СССР на территории нескольких советских республик, в том числе и в Украине. В маневрах тогда приняли участие армии СССР и стран Варшавского договора. При этом западные страны восприняли эти учения как демонстрацию силы Советским Союзом.

По официальным данным Министерства обороны РФ, в нынешних маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронемашин и других машин.

В основном розыгрыше, который состоится на полигоне Цугол Восточного военного округа России, примет участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек. Также в маневрах планируется участие военных Монголии.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".