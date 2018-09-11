Военные учения в России: антизападная игра "мышцами" и заигрывание с Китаем

Сегодня, 16:55

Кремль мечтает о военном и глубоком экономическом сотрудничестве с КНР, но пока РФ только на "подхвате"


Одной из основных политических целей масштабных военных учений "Восток-2018" является намерение Кремля показать США, что РФ может быть союзником Китая.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Александр Палий.

"Эти военные учения являются масштабными. В Европе такие маневры формально запрещены, хотя Россия в прошлом году обходила эти запреты. Сейчас РФ делает супермассированные учения на востоке, во-первых, чтобы приготовиться к войне (если она ее планирует), во-вторых, чтобы научиться перебрасывать такую большую численность техники и т.д. В-третьих, продемонстрировать готовность к настоящему массовому противостоянию. И одна из основных целей, возможно даже основная – не военная, а политическая, – продемонстрировать Китаю и Америке, что, мол, Россия может быть союзником КНР, может сотрудничать с Пекином и т.д.", – пояснил он.

По словам эксперта, понятно, что Китай тем временем решает свои геополитические и экономические задачи, а РФ – просто "на подхвате". 

"При этом проведение учений в РФ в целом может рассматриваться как антизападное противостояние, но не конкретно с привязкой, например, к инциденту в Солсбери, а как антизападное противостояние России с одной стороны, и Украине с США – с другой", – сказал Палий.

Комментируя привлечение КНР к учениям "Восток-2018" как попытку Кремля договориться с Пекином о сотрудничестве в экономической сфере, политолог отметил: "Экономике России все равно это не помогает. Россия уже давно пребывает в статусе младшего партнера в отношениях с Китаем".

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Как сообщалось, военные учения, по масштабам похожие на нынешние, под названием "Запад-81" состоялись еще во времена СССР на территории нескольких советских республик, в том числе и в Украине. В маневрах тогда приняли участие армии СССР и стран Варшавского договора. При этом западные страны восприняли эти учения как демонстрацию силы Советским Союзом.

По официальным данным Министерства обороны РФ, в нынешних маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронемашин и других машин.

В основном розыгрыше, который состоится на полигоне Цугол Восточного военного округа России, примет участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек. Также в маневрах планируется участие военных Монголии.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".
Россия, Китай, война, учения, военные учения, Восток-2018
Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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