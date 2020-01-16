Расстрел суда в России: стали известны новые подробности

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Россиянка, пострадавшая в результате стрельбы в суде города Новокузнецка 16 января, была женой мужчины, который раньше пытался убить стрелка.

Российские СМИ назвали злоумышленника – им оказался житель села Куртуково в Кемеровской области Артем Пакалов. Потерпевшая – его соседка, ее прооперировали, и сейчас женщина находится в тяжелом состоянии с травмами ног и лица.

В 2018 году между соседями произошел конфликт: сначала Пакалова на легковом автомобиле сбил сын потерпевшей, после чего к его дому на тракторе приехал муж женщины.

Мужчина попытался задавить Пакалова, а когда тот успел отбежать в сторону, стал рушить трактором постройки на его участке, в том числе гараж. Cтрелок показал правоохранителям видео, подтверждающее его слова.

С тех пор соседи судились, а 16 января было назначено заседание по делу о порче имущества стрелка, но что именно побудило его переступить черту закона, не сообщается.

После стрельбы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц – Артем Пакалов застрелил судебного пристава и ранил жену соседа, которая выступала в качестве свидетеля.

Напомним, менее месяца назад, 19 декабря, в Москве россиянин Евгений Манюров расстрелял сотрудников ФСБ на Лубянке. Погибли три человека – сам 39-летний стрелок, а также два российских силовика. Еще четыре человека получили ранения.

Также сообщалось, что 14 ноября в строительном колледже Благовещенска Амурской области РФ студент застрелил другого учащегося и покончил жизнь самоубийством. Кроме того, еще три человека получили ранения.

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