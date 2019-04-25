Расстрел у метро в Москве: у одного из погибших нашли удостоверение журналиста

В редакции The Moscow Times заявили, что все их сотрудники живы

Фото: t.me/bazabazon.

Стали известны подробности стрельбы возле метро "Новые Черемушки" в Москве. Как сообщалось, неизвестный открыл стрельбу на глазах у людей, в результате чего погибли два человека: сам стрелок и прохожий. Мужчина выстрелил своей жертве в область поясницы, после чего покончил с собой.

По данным российских СМИ, у одного из погибших в кармане найдено удостоверение журналиста издания The Moscow Times. По предварительной информации, погибший – журналист Вагиф Гумбатов.

Однако официально эта информация пока не подтверждена. Сообщается, что удостоверение может быть поддельное. В редакции The Moscow Times заявили, что все их сотрудники живы.

Стрелявшего, по предварительным данным, зовут Расул Абдуллаев, – отметили в издании Baza.

Из предположительных версий – причиной убийства могла быть месть или кровная вражда.

По факту случившегося московские следователи уже возбудили уголовное дело по двум статьям: "убийство" и "незаконный оборот оружия".

Также отмечается, что личности погибших установлены: по предварительной информации, это приезжие из Азербайджана.

Напомним, что в феврале этого года на станции московской подземки "Домодедовская" полицейские задержали мужчину, который пытался прорваться в метро с пистолетом, после чего совершил несколько выстрелов в воздух и угрожал сотруднику безопасности метро.

Мы также писали, что за полгода до этого в метрополитене Москвы произошел другой инцидент, в ходе которого на станции метро "Курская" неизвестный мужчина убил полицейского и скрылся с места преступления.

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