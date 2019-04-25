У станции метро в Москве открыли стрельбу: есть погибшие
Полицейские считают, что убийца, застреливший мужчину возле метро "Новые Черемушки", потом покончил с собой
Не успели жители российской столицы отойти от захвата заложницы на станции московского метро "Технопарк", как в подземке произошло новое преступления. На этот раз речь идет об убийстве.
Инцидент случился возле станции "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, где днем 25 апреля обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Как считают следователи, они погибли в результате перестрелки, в ходе которой один мужчина выстрелил в другого, а затем покончил с собой.
В Следственном комитете РФ утверждают, что личности погибших уже установили.
По факту случившегося московские следователи уже возбудили уголовное дело по двум статьям: "убийство" и "незаконный оборот оружия".
Напомним, что в феврале этого года на станции московской подземки "Домодедовская" полицейские задержали мужчину, который пытался прорваться в метро с пистолетом, после чего совершил несколько выстрелов в воздух и угрожал сотруднику безопасности метро.
Мы также писали, что за полгода до этого в метрополитене Москвы произошел другой инцидент, в ходе которого на станции метро "Курская" неизвестный мужчина убил полицейского и скрылся с места преступления.
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