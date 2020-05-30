Рейтинг Путина в России упал до до 25%

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину в мае опустился до 25%.
К таким выводам пришли социологи "Левада-центра" в результатах обследования, проведенное 22-24 мая.
В ходе опроса участникам предлагали назвать нескольких политиков, которым они больше всего доверяют.
В результате лидерами рейтинга стали:
- Владимир Путин с 25%;
- министр обороны Сергей Шойгу с 14%;
- премьер-министр Михаил Мишустин с 11%;
- следом идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 10%.
При этом 16% респондентов заявили, что никому не доверяют, а еще 33% опрошенных затруднились с ответом.
Кроме того, среди лидеров оказались глава МИД РФ Сергей Лавров (9%), глава Компартии Геннадий Зюганов (4%), мэр Москвы Сергей Собянин (4%), оппозиционер Алексей Навальный (4%).
Также социологи показали динамику рейтингов за последних три года, которая показала, что за год доверие к российскому президенту упало на 16%.
Опрос проводился 22-24 мая 2020 года по репрезентативной выборке населения России среди 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше.
Исследование проводилось методом телефонных интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Напомним, падение рейтингов Путина подтверждали во Всероссийском центре изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, в январе прошлого года рейтинг доверия граждан РФ к президенту обновил антирекорд, остановившись на 32,2%.
В то же время настоящие чувства к руководству своей страны россияне могут выразить только неофициально – недавно пранкеры провели эксперимент и повесили в одном из московских домов портрет Путина, а реакцию сняли на видео:
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