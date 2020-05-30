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Рейтинг Путина в России упал до до 25%

30 мая, 14:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

За три месяца доверие к российскому президенту снизилось на 10%

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину в мае опустился до 25%.

К таким выводам пришли социологи "Левада-центра" в результатах обследования, проведенное 22-24 мая.

В ходе опроса участникам предлагали назвать нескольких политиков, которым они больше всего доверяют.

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В результате лидерами рейтинга стали:

- Владимир Путин с 25%;

- министр обороны Сергей Шойгу с 14%;

- премьер-министр Михаил Мишустин с 11%;

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- следом идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 10%.

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При этом 16% респондентов заявили, что никому не доверяют, а еще 33% опрошенных затруднились с ответом.

Кроме того, среди лидеров оказались глава МИД РФ Сергей Лавров (9%), глава Компартии Геннадий Зюганов (4%), мэр Москвы Сергей Собянин (4%), оппозиционер Алексей Навальный (4%).

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Также социологи показали динамику рейтингов за последних три года, которая показала, что за год доверие к российскому президенту упало на 16%.

Опрос проводился 22-24 мая 2020 года по репрезентативной выборке населения России среди 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше.

Исследование проводилось методом телефонных интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Напомним, падение рейтингов Путина подтверждали во Всероссийском центре изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, в январе прошлого года рейтинг доверия граждан РФ к президенту обновил антирекорд, остановившись на 32,2%.

В то же время настоящие чувства к руководству своей страны россияне могут выразить только неофициально – недавно пранкеры провели эксперимент и повесили в одном из московских домов портрет Путина, а реакцию сняли на видео:

Видео: https://www.youtube.com/channel/Блог Бабули

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Россия рейтинг жириновский доверие шойгу Владимир Путин Владимир Жириновский Рейтинг Путина Михаил Мишустин

Источник: Сегодня

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