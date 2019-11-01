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Резня в детском саду в России: убийцу шестилетнего Кирилла арестовали

1 ноября, 18:44

Россиянину грозит 15 лет лишения свободы за убийство шестилетнего Кирилла в Нарьян-Маре

Погибший Кирилл Савенков. Фото: t.me/Lshot

Погибший Кирилл Савенков. Фото: t.me/Lshot

Российский суд принял решение о мере пресечения для 36-летнего мужчины, который 31 октября убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.

На следующий день после трагедии Нарьян-Марский городской суд поместил его под арест сроком на два месяца.

Следователи сообщили, что убийца отказался от дачи показаний на допросе, а в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве малолетнего Кирилла Савенкова, за что в России предполагается до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, был задержан и дежуривший в детском саде охранник, который впустил злоумышленника, приняв его за отца одного из детей. За оказание несоответствующих безопасности услуг, которые привели к гибели ребенка, мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф.

Как стало известно, убийцу направят на психолого-психиатрическую экспертизу. СМИ опубликовали имя подозреваемого – им оказался ранее несудимый 36-летний Денис Поздеев. Мальчика он назвал жертвой для заклинания о долгой и богатой жизни, которое он прочитал в книге.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Саратове из-за убийства ребенка всю ночь штурмовали отдел полиции . Люди хотели линчевать убийцу девятилетней девочки.

В Следственном комитете заявили, что задержанный 35-летний Михаил Тувакин сознался в расправе над ребенком . Он рассказал, что убил девочку, когда она застала его за попыткой завладения старым заброшенным гаражом.

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Россия убийство детский сад убийство детей

Источник: Интерфакс

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