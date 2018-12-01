РФ просит снять ограничения на въезд в Украину для "миллионов ни в чем не повинных" россиян

Сегодня, 01:00

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ подчеркнул, что принятое украинскими властями решение "откровенно нарушает права человека"

dpsu.gov.ua
dpsu.gov.ua

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Владимире Путине Михаил Федотов заявил, что решение Киева откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки и ездить на отдых.

Федотов обратился к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой использовать свои полномочия, чтобы добиться отмены запрета на въезд в Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

"Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета", – говорится в письме российского чиновника.

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Председатель Совета по правам человека при президенте РФ подчеркнул, что принятое украинскими властями решение "откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на учебу, на крестины, на поминальные службы".

"Вот почему я убежден, что запрет ущемляет и права украинских граждан, имеющих в России родственников, друзей, деловых партнеров", – добавил он.

Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у главы государства заявлял, что в пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. "Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", – сообщал он.

Напомним, накануне в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в связи с военным положением пересекать административную границу с оккупированным Крымом теперь могут только граждане Украины. 

26 ноября Верховная Рада ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.
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Источник:

Интерфакс

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