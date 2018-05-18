Россия требует встречи со Скрипалем

Экс-шпион должен сам сказать о том, что не хочет контактировать с Москвой

Россия требует личного контакта с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, а если он не хочет контактировать с представителем Москвы, то должен сообщить об этом сам. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Да, понятно (мы настаиваем на личных контактах), Это предусмотрено Венской конвенцией 1963 года. И лицо должно сказать это лично. Сегодня никто не слышал его голоса, никто не видел его фотографий, никто не знает, в каком состоянии он находится, и поэтому в соответствии с конвенцией мы должны убедиться, что этот человек жив, что у него все в порядке, и тогда, если он скажет, что ему не нужны наши услуги, то мы закрываем эту историю", – сказал Яковенко.

По его словам, основная проблема – отсутствие доступа к Скрипаля. "Мы должны услышать от него лично, какое решение он примет", – добавил российский дипломат.

Скрипаль, пострадавший при отравлении нервным агентом в британском Солсбери, 18 мая вышел из больницы.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

Чешский президент Милош Земан настаивает, что его страна тестировала нервно-паралитическое вещество "Новичок". Однако, Минобороны Чехии утверждает, что в стране не тестировали и не производили "Новичок".