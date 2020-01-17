России нет смысла играть по правилам: политолог о планах Путина

/ Фото: AFP

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Президент России Владимир Путин намерен быстро перестроить систему государственной власти в России. Так политологи комментируют сайту "Сегодня" планы Кремля изменить конституцию РФ и заявления о том, что международные законы – не главное для России.

В частности, ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко считает, что решение Путина отдалит РФ от коллапса и максимально снизит вероятность острых политических конфликтов в процессе передачи власти.

"Подход не нов, но он принимает во внимание продолжающийся кризис миропорядка. Современный мир – это мир конкуренции государств-эгоистов, Россия приложила значительные усилия, чтобы сделать его таким", – отметил єксперт.

Приоритетность российского законодательства над международным является частью более широкой концепции суверенитета, которую Капитоненко называет высшей и безусловной ценностью российского президента.

"Какой смысл придерживаться принципа о приоритете международных норм? Это вовсе не значит, что с Россией не будет смысла ни о чем договариваться. Как и раньше, Москва будет договариваться и будет соблюдать те договоренности, нарушать которые посчитает для себя невыгодным. Просто немного больше реализма и прагматики – только и всего. Теперь это становится более очевидным", – констатирует Николай Капитоненко.

Больше об этом вы можете узнать в специальном материале "Вторая встреча Зеленского и Путина: на каких условиях она возможна" на сайте "Сегодня".

Напомним, что в ежегодном обращении к Федеральному Собранию 15 января Владимир Путин объявил о будущей конституционной реформе в стране и, в частности, частичной передаче своих полномочий парламенту и объявлении верховенства российского законодательства над международным. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", какая истинная цель президента РФ и что это может принести Украине.

Вскоре после выступления премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о своей отставке.

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