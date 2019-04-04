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Россия еще может вернуться к выполнению ракетного договора с США – Столтенберг

Сегодня, 18:08

В НАТО обеспокоены тем, что Россия уже несколько лет размещает новые ракеты, способные нести ядерный заряд

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: Flickr
Россия еще может вернуться к выполнению ракетного договора с США – Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/33d/29d/5ca33d29dad0a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/33d/29d/5ca33d29dad0a.jpg Россия В НАТО обеспокоены тем, что Россия уже несколько лет размещает новые ракеты, способные нести ядерный заряд

У России есть еще несколько месяцев для того, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретера НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи в Вашингтоне.

"Для России все еще возможно вернуться к исполнению, так как период процесса выхода из договора заканчивается в августе. Мы призываем Россию вернуться к исполнению, так как договор важен для европейской безопасности. Надо понимать, что договор не просто уменьшает количество, а запрещает все ядерные ракеты среднего радиуса действия", – сказал Столтенберг.

Он еще раз повторил, что в НАТО обеспокоены тем, что Россия уже несколько лет размещает новые ракеты, способные нести ядерный заряд.

"Этот вопрос подняла еще администрация Обамы, так что Россия нарушает договор уже долгое время. И все союзники согласились, что Россия является нарушителем. Кроме того, несколько стран на основе данных своих национальных исследований также подтвердили нарушения", - сказал генсек.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. 

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора"На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

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Тег НАТО, Столтенберг, РСМД, ДРСМД

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Источник:

Европейская правда

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