Россия готова к торговле с Беларусью в рублях – Песков
Минск предлагал Москве полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях
Россия готова к торговле с Беларусью в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В торгово-экономических отношениях с нашими партнерами, тем более – с ближайшими партнерами, к коим относится Беларусь, мы заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют, в том числе, конечно, в первую очередь на основе российского рубля", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря российского президента, "эта тема постоянно фигурирует на повестке дня переговоров".
Как ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, Минск предлагал Москве полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях.
"Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту (России) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет", - сказал Лукашенко.
В связи с этим белорусский лидер отметил, что "Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту – на "вражеские" доллары и евро".
Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией.
Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.
Напомним, в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.
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