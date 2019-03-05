Россия готова к торговле с Беларусью в рублях – Песков

Минск предлагал Москве полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях

Фото: AFP

Россия готова к торговле с Беларусью в рублях – Песков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5a6/2c0/5c45a62c01b6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5a6/2c0/5c45a62c01b6c.jpg 2019-03-05T12:56:00+02:00 Россия Минск предлагал Москве полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях

Россия готова к торговле с Беларусью в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В торгово-экономических отношениях с нашими партнерами, тем более – с ближайшими партнерами, к коим относится Беларусь, мы заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют, в том числе, конечно, в первую очередь на основе российского рубля", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, "эта тема постоянно фигурирует на повестке дня переговоров".

Как ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, Минск предлагал Москве полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях.

"Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту (России) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет", - сказал Лукашенко.

В связи с этим белорусский лидер отметил, что "Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту – на "вражеские" доллары и евро".

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией.

Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.

Напомним, в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.

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