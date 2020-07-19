Россия хотела похитить данные о вакцине против COVID-19 – МИД Великобритании

Великобритания собрала доказательства попыток хакеров похитить данные о разработке вакцины от коронавируса. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб убежден в причастности РФ к этим попыткам.
"Очень ясно видно, что это сделала Россия", - сказал он в интервью BBC.
По словам министра, они "очень тщательно собирали улики, причем не сами, а с коллегами из США и Канады".
Он заявил, что не удивлен словами посла России в Лондоне Андрея Келина, который отверг такие обвинения.
"Они точно также в 2018 году заверяли, что не имеют отношения к применению отравляющего вещества в Солсбери", – заявил Рааб.
"Ясно, что в момент, когда мы налаживали с другими странами сотрудничество для борьбы против этого вируса... Россия стремилась саботировать этот процесс", - добавил глава МИД.
Кроме того, он рассказал, что МИД пока не публикует доказательства, потому что специалисты сначала собирают информацию.
Напомним, Рааб заявил о причастности РФ еще к одной хакерской атаке - "сливу" секретных торговых документов США и Британии. В связи с этим Лондон начал уголовное дело.
Кроме того, Россию обвиняют в распространении фейков о коронавирусе. Ранее об этом заявили в Евросоюзе, а теперь с аналогичными обвинениями выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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