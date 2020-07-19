Россия хотела похитить данные о вакцине против COVID-19 – МИД Великобритании

Великобритания собрала доказательства попыток хакеров похитить данные о разработке вакцины от коронавируса. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб убежден в причастности РФ к этим попыткам.

Реклама

"Очень ясно видно, что это сделала Россия", - сказал он в интервью BBC.

По словам министра, они "очень тщательно собирали улики, причем не сами, а с коллегами из США и Канады".

Он заявил, что не удивлен словами посла России в Лондоне Андрея Келина, который отверг такие обвинения.

"Они точно также в 2018 году заверяли, что не имеют отношения к применению отравляющего вещества в Солсбери", – заявил Рааб.

В тренде Пираты захватили украинских моряков: в МИД подтвердили информацию

Реклама

"Ясно, что в момент, когда мы налаживали с другими странами сотрудничество для борьбы против этого вируса... Россия стремилась саботировать этот процесс", - добавил глава МИД.

Кроме того, он рассказал, что МИД пока не публикует доказательства, потому что специалисты сначала собирают информацию.

Напомним, Рааб заявил о причастности РФ еще к одной хакерской атаке - "сливу" секретных торговых документов США и Британии. В связи с этим Лондон начал уголовное дело.

Кроме того, Россию обвиняют в распространении фейков о коронавирусе. Ранее об этом заявили в Евросоюзе, а теперь с аналогичными обвинениями выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама