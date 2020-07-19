Українська
$ 27,27
31,13
  1. Мировые новости
  2. Россия

Россия хотела похитить данные о вакцине против COVID-19 – МИД Великобритании

19 июля, 16:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

РФ пыталась помешать сотрудничеству стран для борьбы с коронавирусом

Великобритания собрала доказательства попыток хакеров похитить данные о разработке вакцины от коронавируса. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб убежден в причастности РФ к этим попыткам.

Реклама

"Очень ясно видно, что это сделала Россия", - сказал он в интервью BBC.

По словам министра, они "очень тщательно собирали улики, причем не сами, а с коллегами из США и Канады".

Он заявил, что не удивлен словами посла России в Лондоне Андрея Келина, который отверг такие обвинения.

"Они точно также в 2018 году заверяли, что не имеют отношения к применению отравляющего вещества в Солсбери", – заявил Рааб.

В тренде
Пираты захватили украинских моряков: в МИД подтвердили информацию
Реклама

"Ясно, что в момент, когда мы налаживали с другими странами сотрудничество для борьбы против этого вируса... Россия стремилась саботировать этот процесс", - добавил глава МИД.

Кроме того, он рассказал, что МИД пока не публикует доказательства, потому что специалисты сначала собирают информацию.

Напомним, Рааб заявил о причастности РФ еще к одной хакерской атаке - "сливу" секретных торговых документов США и Британии. В связи с этим Лондон начал уголовное дело.

Кроме того, Россию обвиняют в распространении фейков о коронавирусе. Ранее об этом заявили в Евросоюзе, а теперь с аналогичными обвинениями выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Великобритания хакеры вакцина коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ни одной победной войны против Украины": Кулеба пристыдил РоссиюПолитика
Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значит
Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значитПолитика
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашенийПолитика
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого "Боинга"Россия
Российский самолет зашел в воздушное пространство над оккупированным Донбассом
Российский самолет зашел в воздушное пространство над оккупированным ДонбассомРоссия
В ЕС жестко напомнили России про санкции и выполнение Минских соглашений
В ЕС жестко напомнили России про санкции и выполнение Минских соглашенийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять