Вмешательство России в выборы: в Британии открыли уголовное дело

Именно российские хакеры "слили" в интернет секретные торговые документы, считают в Лондоне

"Слив" секретных документов о торговле между США и Великобритании был попыткой России повлиять на результат декабрьских досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве.

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Об этом, как сообщает The Sun, 16 июля заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Правительство пришло к выводу, что россияне с превеликой долей вероятности стремились вмешаться во всеобщие выборы в 2019 году посредством распространения в интернете незаконно заполученных правительственных документов", – сказал глава Форин-офиса.

Рааб отметил, что к выборам российские хакеры украли документы, касающиеся Соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, и разместили на одной из социальных платформ.

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"Защита нашей демократии и выборов всегда будет в абсолютном приоритете. В настоящее время ведется уголовное расследование, и говорить что-либо еще на данном этапе будет неуместно", – резюмировал Доминик Рааб, пригрозив Кремлю новыми санкциями.

Напомним, что досрочные парламентские выборы в Британии состоялись 12 декабря. Незадолго до этого лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил консерваторов в желании распродать часть государственной Национальной службы здравоохранения.

Несмотря на это партия Бориса Джонсона одержала уверенную победу и заняла 363 из 650 мест в Палате общин.

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