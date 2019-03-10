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Россия изменила тактику по вмешательству в американские выборы – СМИ

Сегодня, 09:26

Российские хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества учетных записей

Фото: Pixabay
Россия изменила тактику по вмешательству в американские выборы – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d77/fe4/5c5d77fe45f9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d77/fe4/5c5d77fe45f9d.jpg Россия Российские хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества учетных записей

Россия меняет стратегию и готовятся к вмешательству в выборы президента США 2020 года. Российские интернет-тролли распространяют политически провокационные сообщения через фейковые аккаунты в социальных сетях. Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

По словам старшего исследователя в компании Symantec Corp Кенди Вуест, российские хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества учетных записей в социальных сетях, которые выглядят, как настоящие, а также правдоподобных фолловеров и "лайков" для этих фейков.

Несмотря на очевидность такого подхода, хакеры и тролли используют его накануне следующих президентских выборов в США.

По словам Вуеста, эксперты фиксируют сокращение количества случаев создания нового контента с помощью поддельных учетных записей и переход к созданию массовых фолловеров, которых можно было бы использовать для распространения сообщений, призванные расколоть общество во время выборов в 2020 году.

Ранее издание Vanity Fair писало, что в интернете уже идет скоординированная кампания по дезинформации в отношении кандидатов от Демократической партии США, готовящихся к выборам 2020 года. И эта кампания в некоторой степени похожа на атаки, проводившиеся ране. А кандидатов уже атакуют теми же методами, какие использовала Россия в 2016 и в 2018 годах

эксперты в области цифровых технологий уже со всей серьезностью отмечают, что ведется "непрерывная и последовательная" кампания по дезинформации, и под ударом находятся ведущие демократы.

Напомним, председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Ранее Дональд Трамп отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

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Тег Россия, США, хакеры, вмешательство, кибератака

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