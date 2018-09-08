Россия на виду у НАТО провела боевые стрельбы в Средиземном море

Россияне стреляли по целям на воде и в воздухе, а также отражали "атаку" подлодки

Корабли Военно-морского флота России провели в Средиземном море учения, за которыми наблюдали представители НАТО. В ходе маневров российские моряки поразили воздушные и надводные цели, а также отразили "атаку" подводной лодки.

По словам начальника штаба группировки кораблей, капитана 1-го ранга Андрея Солошина, в ходе маневров морякам была предоставлена возможность на практике ознакомиться с новым оборудованием и вооружением.

Между тем, за стрельбами россиян наблюдал боевой фрегат ВМФ Нидерландов "Де Рюйтер". Голландское судно находилось на расстоянии около 20 километров от места учений.

Отметим, что россияне впервые провели учения своего флота в Средиземном море – с 1 по 8 сентября 24 корабля, две подлодки и 34 летательных аппарата проводили практические ракетные стрельбы, а за ходом маневров наблюдал главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Напомним, ранее стало известно о том, что Военно-морские силы США официально восстановили Второй флот в Атлантическом океане – военно-морское командование времен холодной войны, которое было расформировано в 2011 году. Основной целью группировки будет сдерживание России.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что один эсминец США в Черном море может потопить весь Черноморский флот РФ, поскольку современное оружие позволяет простреливать Крым и Черное море вдоль и поперек.

Кроме того, мы писали о том, что в Минобороны озвучивали численность армии РФ в Крыму. По словам заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, Россия создает на полуострове форпост в Черном море. После аннексии военная группировка была усилена в разы – туда направили самолеты, танки, корабли и ракетные комплексы.