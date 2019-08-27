Россия нашла "союзника" в деле о сбитом на Донбассе "Боинге"

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После того, как премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад потребовал доказательств ответственности России за авиакатастрофу пассажирского лайнера Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году, Москва обнаружила в лице этой страны неожиданного союзника.

27 августа российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым посетила Малайзию, где стороны обсудили "политизированность", "необоснованность" и "поспешность" решений Совместной следственной группы.

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"Отдельное внимание уделено обстановке вокруг расследования причин крушения рейса МН17 „Малайзийских авиалиний" в небе над Украиной. Российская сторона согласилась с критикой премьер-министра Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы (ССГ) за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения", — заявили 26 августа в пресс-службе Совбеза РФ.

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Напомним, после того, как малазийский премьер поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17, правительство Нидерландов потребовало от Куала-Лумпур разъяснений.

Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что высказывания его малайзийского коллеги по поводу невиновности РФ в крушении лайнера на Донбассе создают путаницу в расследовании трагедии.

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