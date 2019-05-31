Катастрофа МН17 на Донбассе: в Малайзии сделали неожиданное заявление

Премьер отметил, что Малайзия также должна быть вовлечена в исследование черного ящика

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

Правительство Малайзии требует убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, который был сбит над Донбасом. Об этом передает Malay Mail.

Как заявил премьер-министр Махатхир Мохамад, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, произведенной в России.

Премьер сказал, что нельзя быть уверенным, что ракета была запущена Россией.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, – это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена в Украине", – сказал он.

Премьер-министр добавил, что Малайзия также должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, и там были пассажиры этой страны.

"Мы не знаем, почему мы исключены из исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики", – отметил Махатхир Мохамад.

Напомним, в течение пяти лет начнется судебный процесс по катастрофе MH17, которая случилась в июле 2014 года.

Правительство Нидерландов поможет семьям жертв катастрофы MH17 на Донбассе добиться компенсаций.

Как уже сообщалось, расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

Председатель центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулсен в сою очередь также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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