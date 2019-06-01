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Нидерланды требуют от Малайзии объяснений по заявлению о невиновности РФ в гибели рейса МН-17

1 июня, 15:00

Голландцы требуют разъяснений от слов малайзийского премьера

Фото: AFP

Правительство Нидерландов намерено получить разъяснения от Малайзии после заявлений малайзийского премьера Махатхира Мохамада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17.

"Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохамада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17", – сообщает голландский интернет-портал NOS.

Журналисты отметили, что премьер Малайзии одобрил выводы Совместной следственной группы, но сомневается в том, что Россия выпустила ракету, которая сбила MH17. Сначала он хочет увидеть доказательства.

"Я не думаю, что такая дисциплинированная сторона ответственна за запуск ракеты. Вам нужны веские доказательства, чтобы обвинить Россию", – заявил Махатхир.

Напомним, ранее мы сообщали о планах начала судебного процесса по катастрофе MH17, которая произошла в июле 2014 года. В правительстве Нидерландов заявили, что помогут семьям жертв катастрофы MH17 на Донбассе добиться компенсаций. 

Как уже сообщалось, расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

Председатель центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулсен в сою очередь также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Тег Россия, Малайзия, Нидерланды, МН-17

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Источник:

Интерфакс-Украина

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