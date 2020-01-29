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Россия обвинила США в переписывании истории Второй мировой, но "забыла" о вкладе Украины

29 января, 01:27

В посольстве призвали не стирать память об освободителях Аушвиц-Биркенау — солдатах Красной армии

/ Фото: Pixabay

Российская сторона считает бесстыдным переписыванием истории утверждения о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау освободили американские солдаты. Об этом заявили во вторник в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя соответствующую запись в "Твиттере" миссии США в Дании.

"Концлагерь Аушвиц-Биркенау, согласно посольству США в Дании, был освобожден американцами. Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео? — отмечается в сообщении российского диппредставительства в „Твиттере". — Мы призываем не стирать память об освободителях Аушвиц-Биркенау — солдатах Красной армии. Теперь вы пытаетесь „заменить" их на американских солдат".

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"Бесстыдное переписывание истории Второй мировой войны", — подчеркнули в посольстве.

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REUTERS/Brendan McDermid

Ранее президент Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой на пресс-конференции напомнил, что именно украинцы освобождали нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 января в Польше Зеленский встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. По словам главы государства, для него честь и ответственность – встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.

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Россия США освенцим освобождение концлагерь история вторая мировая война аушвиц

Источник: ТАСС

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