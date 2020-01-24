Россия строит из себя "силу добра": польский эксперт о переписывании истории Кремлем

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Москва пытается переписать историю Второй мировой войны и выставить себя "силой добра", победившей фашизм и затмить этим любые упоминания о том, что несет ответственность за разжигание войны в Европе вместе с нацистами. Об этом идет речь в материале "Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя".

Ближе к дате Всемирного форума Холокоста в Иерусалиме российские телеканалы заполонили сюжеты и программы о том, что поляки должны быть благодарны Красной армии за освобождение от немецкой оккупации. Масла в огонь подлил, как его назвали в Кремле, "праздничный салют в Москве 17 января по случаю освобождения Варшавы".

Аспирант Ягеллонского Университета (Краков, Польша) Михал Марек в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что для России отбеливание пакта Молотова-Риббентропа направлено на формирование своего имиджа, как силы "добра" и "победителя", а не стороны, которая заключила союз с Третьим Рейхом и несет ответственность за разжигание войны в Европе.

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"Это был бы большой удар по российской и советской мифологии, которая важна для многих россиян. Поэтому они начали усиливать старые нарративы, направленные на российского потребителя информации, такие как: "Запад хочет обвинить Россию в своих грехах", "НАТО – преемник фашистов", "Россия (Путин) – сила добра, которая борется с силами зла". Такая деятельность может быть связана, прежде всего, с политическими процессами, происходящими в России. Кремль очень часто использует важные эмоциональные годовщины. Такое событие, как годовщина подписания пакта Молотова-Риббентропа, освобождение Варшавы, или освобождение немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау были использованы Кремлем для формирования определенного мнения российского общества (об общем враге, что нам надо объединяться и т.д.)", – объяснил он.

Напомним, все началось с того, что Путин во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря заявил, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны". В Варшаве немедленно отреагировали, заявив, что Польша готова к информационной войне с Россией.

В свою очередь посол Германии в Польше Рольф Никель заявил, что СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу.

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