Россия отправила к берегам Сирии корабли с крылатыми ракетами

Фрегаты войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море

Два фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием – ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из (оккупированного, – Ред.) Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - сказал Рулев.

Рулев сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

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"Третий фрегат ЧФ данной серии – "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ.

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.

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Видео: Reuters

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