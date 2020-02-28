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Россия отправила к берегам Сирии корабли с крылатыми ракетами

28 февраля, 11:57

Денис Беспалов

Фрегаты войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море

Два фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием – ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из (оккупированного, – Ред.) Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - сказал Рулев.

Рулев сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

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"Третий фрегат ЧФ данной серии – "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ.

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.

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Усиление российской корабельной группировки проходит на фоне резкого обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе. Ранее сообщалось, что в результате ударов сирийских ВВС по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.

Видео: Reuters

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное шестичасовое совещание по вопросам безопасности.

Удары армии Башара Асада по Идлибу осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, поддержку Турции высказали США.

У Эрдогана уже пообещали России "ужасную месть" за гибель турецких солдат в Сирии.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Россия Сирия Турция фрегат

Источник: Интерфакс

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