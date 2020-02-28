У Эрдогана пообещали России "ужасную месть" за гибель турецких солдат в Сирии: видео

Турция "ужасно" отомстит России за авиаудары в сирийском Идлибе, в результате которых погибли турецкие военные. Об этом заявил в эфире телеканала A Haber советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешнеполитическим вопросам Месут Хакки.

"Россия, где проживает 25 млн мусульман, будет расчленена изнутри. Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом и мы сделаем это снова, наша месть будет довольно ужасной", - сказал Хакки.

Видео заявления турецкого чиновника обнародовал журналист Абдулла Бозкурт. Он также указал на тот факт, что телеканала A Haber принадлежит семье турецкого президента.

Ранее СМИ сообщили, что Турция в качестве реакции на обстрел своих войск в сирийском Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.

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Как сообщалось, в результате обстрела сирийской авиацией, погибли 33 военнослужащих Турции. В ответ турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийских военных. Анкара рассматривает случившееся как атаку на Турцию и обратилась в НАТО для проведения консультаций.

Впрочем, США заявили, что пока речь не идет о применения статьи 5 устава НАТО, обязывающей Альянс выступить в поддержку любого из его членов, который подвергся агрессии.

В Минобороны России заявили, что российская авиация не принимала участие в ударе, а также отметили, что турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии.

Тем временем в Стамбуле местные жителей протестуют перед воротами Генконсульства РФ, ведь Россия является союзником Сирии.

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Видео: warjournal

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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