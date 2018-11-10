Россия ответила Австрии на обвинение в шпионаже

В ведомстве отметили, что действия Вены привели к осложнению отношений между странами, которые отличались позитивной динамикой

Москва заявила протест послу Австрии после обвинений в причастности бывшего полковника к разведывательной деятельности в пользу России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Сказали, что вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу – сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений", – отметили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что действия Вены привели к осложнению отношений между странами, которые отличались позитивной динамикой.

"Посол обещал незамедлительно информировать о демарше свою столицу", – заключили в МИД.

Накануне сообщалось, что отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в шпионаже в пользу России, посещал семинары и курсы НАТО и передавал информацию оттуда российским спецслужбам.

Австрийские власти 9 ноября сообщили, что ведут расследование в отношении 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче на протяжении последних 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Прокуратура проверяет эти обвинения в части преступления о разглашении государственной тайны. В случае подтверждения подозрений обвиняемому военному пенсионеру может грозить до 10 лет лишения свободы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию и предостерегла, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. МИД РФ выразил протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.