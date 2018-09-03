Россия побряцала оружием в Средиземном море

Сегодня, 14:07

Российские флот и авиация проводят учения в Средиземном море

Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press
Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press

Экипажи самолетов морской и дальней авиации совместно отработали учебно-боевые упражнения над Средиземным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках масштабного учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море все задействованные самолеты морской и дальней авиации прибыли в пункт проведения учения. <...> Летчики отработали один из самых сложных элементов полетного задания – дозаправка самолетов в воздухе. Экипажи Су-30СМ морской авиации ВМФ России выполняли плановые полеты над акваторией Средиземного моря", - сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия проведет 1-8 сентября масштабные плановые учения ВМФ и ВКС в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

В учениях в Средиземноморье примут участие корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

"В составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов". В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации", - сообщили в ведомстве.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия 11-15 сентября проведет крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018", в которых будут задействованы около 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники.

По его словам, условия учений будут максимально приближены к боевым.

Министр объяснил, что все начнется с подготовительных 15 специальных учений по обеспечению войск после объявления президентом РФ внезапной проверки боеготовности войск, как уже было не раз в России.
Россия, учения, средиземное море
Источник:

ИТАР-ТАСС

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