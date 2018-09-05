Россия подтвердила, что начала бомбить Идлиб

Четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы "Хмеймим" во вторник нанесли удары по объектам в провинции Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что "два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевики осуществляли сборку ударных беспилотников, и склад со взрывчатыми веществами, которыми начинялись самодельные взрывные устройства для беспилотников".

"Также многоцелевым истребителем Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитные ракетные комплексы террористов", – сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что российская авиация совершила не меньше 20 ударов по позициям повстанцев в сирийской провинции Идлиб. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые районы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.

В частности, авиаудары были нанесены в нескольких районах на западе Идлиба и районе Зейзун на севере провинции Хама.

Портал Al-Masdar News утверждает, что было совершено около 50 ударов, что делает данную бомбардировка российских ВВС самой массированной с начала года.

В министерстве обороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предостерег от безрассудной атаки на Идлиб.

В ответ на это в Кремле заверили, что ситуация в Идлибе остается темой для особой озабоченности для России, Сирии, Ирана и Турции.