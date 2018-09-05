Россия подтвердила, что начала бомбить Идлиб

Сегодня, 17:32

В Минобороны РФ сообщили об использовании истребителей Су-35С

Россия продолжает бомбить Сирию. Фото: AFP
Россия продолжает бомбить Сирию. Фото: AFP

Четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы "Хмеймим" во вторник нанесли удары по объектам в провинции Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что "два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевики осуществляли сборку ударных беспилотников, и склад со взрывчатыми веществами, которыми начинялись самодельные взрывные устройства для беспилотников".

"Также многоцелевым истребителем Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитные ракетные комплексы террористов", – сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что российская авиация совершила не меньше 20 ударов по позициям повстанцев в сирийской провинции Идлиб. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые районы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.

В частности, авиаудары были нанесены в нескольких районах на западе Идлиба и районе Зейзун на севере провинции Хама.

Портал Al-Masdar News утверждает, что было совершено около 50 ударов, что делает данную бомбардировка российских ВВС самой массированной с начала года.

В министерстве обороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предостерег от безрассудной атаки на Идлиб.

В ответ на это в Кремле заверили, что ситуация в Идлибе остается темой для особой озабоченности для России, Сирии, Ирана и Турции.
Россия, Сирия, Идлиб
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Противостояние в Сирии продолжается. Фото: AFP

Германия предупредила Россию о последствиях наступления Асада на Идлиб

Сегодня, 16:17

В МИД ФРГ отметили, что операция в Идлибе "потенциально грозит обернуться настоящей катастрофой"

Другие страны

Фото:cpf.navy.mil

Флотилия США "окружила" Сирию для возможного ракетного удара по Асаду - СМИ

Вчера, 22:41

США в Средиземном море располагают по меньшей мере 120 крылатыми ракетами Tomahawk для нанесения ударов по целям в Сирии
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

США предупредили Асада о "быстром ответе" за новое применение химоружия

Вчера, 21:51

В Белом доме заверили, что ответ будет практически молниеносным и последует не только от США, но и от их союзников

Россия

Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле ответили на предостережения Трампа по Сирии

Вчера, 14:06

По словам Пескова, ситуация в Идлибе продолжает оставаться темой для особой озабоченности и в Москве, и в Дамаске, и в Анкаре, и в Тегеране

Другие страны

Турецкие ВС. Фото: militaryarms.ru

Турция перебросила к границе Сирии танки и артиллерию

Вчера, 13:08

Анкара также усилила меры безопасности в районе 12 наблюдательных пунктов в сирийской зоне деэскалации в Идлибе из-за возможной военной операции в регионе

США

фото AFP

Трамп заявил, что Россия и Иран могут совершить серьезную ошибку в Сирии

Вчера, 04:03

Трамп предостерег Россию от серьезной гуманитарной ошибки в Сирии

Другие страны

Жан-Ив Ле Дриан. Фото: nedelya-ua.com

Глава МИД Франции назвал главный страх России по Сирии

3 Сентября, 12:28

Французский дипломат прокомментировал подготовку войск Асада при поддержке России военной операции против повстанцев

Другие страны

Фото: AFP

В Госдепе США сделали четкое предупреждение России и Асаду по Идлибу

1 Сентября, 15:08

Три миллиона сирийцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся в Идлибе, пострадают от агрессии, предупредил Помпео

Россия

Фото: AFP

Лавров заявил о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

31 Августа, 17:30

Москва обратилась в международные организации якобы с доказательствами подготовки таких провокаций

Россия

Сергей Лавров. Фото: GettyImages

Лавров угрожает Западу из-за сирийского Идлиба

30 Августа, 17:15

Москва предостерегает международную коалицию от ударов по войскам Асада, которые неоднократно применяли химоружие против оппозиции
Загрузка...