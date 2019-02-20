Россия похвасталась своим "Оружием Судного дня"

Минобороны РФ показало подготовительные процедуры к запуску и пуск похожего на торпеду аппарата цилиндрической формы

Фото: Pixabay

Россия похвасталась своим "Оружием Судного дня" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d60/3d6/5c6d603d61bfd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d60/3d6/5c6d603d61bfd.jpg 2019-02-20T16:12:00+02:00 Россия Минобороны РФ показало подготовительные процедуры к запуску и пуск похожего на торпеду аппарата цилиндрической формы

Министерство обороны России показало видеозапись того, что они назвали полигонными испытаниями ядерной беспилотной подлодки "Посейдон".

На опубликованных видеокадрах показаны подготовительные процедуры к запуску, похожий на торпеду аппарат цилиндрической формы длиной более 10 метров и диаметром около одного метра и несколько секунд момента его выхода из торпедного отсека.

Кроме того, 20 февраля глава ведомства Сергей Шойгу сообщил об успешных морских испытаниях "Посейдона" и обучении личного состава подлодки-носителя.

Напомним, ранее в этом месяце США обвинили Россию в развертывании новых ракет, запрещенных Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, в прошлом году СМИ писали, что Путин похвастался перед Федеральным собранием неработающей крылатой ракетой. Источники сообщили, что продемонстрированный президентом снаряд провалил испытания.

В то же время, это не помешало России похвастаться запуском гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и заявить, что в ходе испытания якобы подтвердились ее тактико-технические характеристики и временные показатели.

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