Россия похвасталась своим "Оружием Судного дня"
Минобороны РФ показало подготовительные процедуры к запуску и пуск похожего на торпеду аппарата цилиндрической формы
Министерство обороны России показало видеозапись того, что они назвали полигонными испытаниями ядерной беспилотной подлодки "Посейдон".
На опубликованных видеокадрах показаны подготовительные процедуры к запуску, похожий на торпеду аппарат цилиндрической формы длиной более 10 метров и диаметром около одного метра и несколько секунд момента его выхода из торпедного отсека.
Кроме того, 20 февраля глава ведомства Сергей Шойгу сообщил об успешных морских испытаниях "Посейдона" и обучении личного состава подлодки-носителя.
Напомним, ранее в этом месяце США обвинили Россию в развертывании новых ракет, запрещенных Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Кроме того, в прошлом году СМИ писали, что Путин похвастался перед Федеральным собранием неработающей крылатой ракетой. Источники сообщили, что продемонстрированный президентом снаряд провалил испытания.
В то же время, это не помешало России похвастаться запуском гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и заявить, что в ходе испытания якобы подтвердились ее тактико-технические характеристики и временные показатели.
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