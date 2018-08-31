Лавров заявил о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Сегодня, 17:30

Москва обратилась в международные организации якобы с доказательствами подготовки таких провокаций

Фото: AFP
Фото: AFP

Россия представила на рассмотрение Организации Объединенных Наций и Организацию по запрещению химического оружия доказательства того, что в сирийской провинции Идлиб готовят провокацию с химоружием.

Об этом 31 августа сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Вопрос насчет заявлений спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который напомнил всем о риске использования химического оружия, я бы все-таки, если оставаться на почве объективных фактов, говорил бы не о риске использования химоружия, а о риске провокации с использованием химического оружия, чтобы затем обвинить в этом правительство Сирии", – сказал он.

Лавров назвал "несомненным" то, что в Сирии готовят провокацию, и отметил, что и в ООН, и в ОЗХО были предъявлены поступившие из различных источников совпадающие факты ее подготовки.

Напомним, что ранее США предупредили Россию о намерении нанести ракетный удар по Сирии в том случае, если местные власти применят химическое оружие.

В ответ на это, как сообщалось, Лавров выдал Западу предупреждение против агрессии в отношении Сирии.

На этом фоне в НАТО подтвердили наращивание Россией своего военно-морского флота в Средиземном море.
Россия, Сирия, США, ООН, ближний восток, ракетный удар, Идлиб
Источник:

ТАСС

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