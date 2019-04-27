Россия продолжает вмешиваться в политику США – директор ФБР
По мнению Рэя, РФ представляет значительную угрозу для контрразведки Соединенных Штатов
Директор ФБР США Крис Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на политику Америки и использует для этого социальные медиа. Об этом он заявил во время Совета по международным отношениям в вашингтонском аналитическом центре, сообщает "Голос Америки".
"Представляет (Россия – ред.) значительную угрозу для контрразведки США, бесспорно, в киберсфере, то, что мы называем злонамеренным иностранным влиянием. А также через присутствие агентов разведки в этой стране и во многих сферах", – заявил Рэй.
Он отметил, что это – не просто угроза во время избирательного цикла. По его словам, она сохраняется 365 дней в году.
"Они используют социальные медиа, ложные новости, пропаганду, чтобы пытаться повысить градус дискуссии и настроить нас друг против друга, чтобы повредить доверию американцев к демократии", - отметил чиновник.
Напомним, председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Ранее Дональд Трамп отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россия продолжает вмешиваться в политику США – директор ФБР". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вмешательство будет тотальным: что готовит Кремль на выборах в Украине
Москва начнет с президентских выборов, а закончит парламентскими – в планах провокации, теракты и кибератаки
Россия изменила тактику по вмешательству в американские выборы – СМИ
Российские хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества учетных записей