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Россия продолжает вмешиваться в политику США – директор ФБР

27 апреля, 08:06

По мнению Рэя, РФ представляет значительную угрозу для контрразведки Соединенных Штатов

Фото: Getty Images

Директор ФБР США Крис Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на политику Америки и использует для этого социальные медиа. Об этом он заявил во время Совета по международным отношениям в вашингтонском аналитическом центре, сообщает "Голос Америки".

"Представляет (Россия – ред.) значительную угрозу для контрразведки США, бесспорно, в киберсфере, то, что мы называем злонамеренным иностранным влиянием.  А также через присутствие агентов разведки в этой стране и во многих сферах", – заявил Рэй.

Он отметил, что это – не просто угроза во время избирательного цикла. По его словам, она сохраняется 365 дней в году.

"Они используют социальные медиа, ложные новости, пропаганду, чтобы пытаться повысить градус дискуссии и настроить нас друг против друга, чтобы повредить доверию американцев к демократии", - отметил чиновник.

Напомним, председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Ранее Дональд Трамп отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

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Тег Россия, США, заявление, ФБР, вмешательство

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