Россия пытается скрыть свои преступления на Донбассе: в Госдуму внесли законопроект

Российское командование недовольно тем, что их солдаты регулярно "сдают с потрохами" родину своими публикациями в соцсетях

В Министерстве обороны России хотят запретить своим военным размещать сообщения в социальных сетях и внесли законопроект в Государственную думу РФ. Если примут – солдаты не смогут публиковать фото со службы с товарищами и обозначать местонахождение.

Российское командование упрямо делает вид, что их военных на Донбассе нет. Однако они там есть – солдаты сами признаются в этом в соцсетях, публикую соответствующие фото и посты.

Так, например, российский военнослужащий Вадим Григорьев из Оренбургской области. Профиль в соцсети закрыт: никаких фото для посторонних. Но несколько лет назад все могли здесь увидеть очередное доказательство атаки на Украину с российской территории, где он хвалился, как войска РФ "всю ночь долбили по Украине" из артиллерии.

"Все понимают, что российские солдаты есть на Донбассе, есть в Сирии, есть в разных точках", – сказал политолог Александр Шмелев.

Но именно это российское Минобороны и не устраивает. Госдума просит запретить военным писать в Интернете о службе, публиковать фотографии или обозначать место пребывания. Например, одна из фотографий российского механика помогла расследовать катастрофу малайзийского "Боинга", которая унесла жизни почти 300 его пассажиров. На снимке, говорят голландские следователи, тот самый "Бук", которым сбили самолет, принадлежал российской бригаде в Курске.

Недавно Россия обвинила Украину в катастрофе MH17, заявив о якобы доказательствах вины украинских военных. Однако российский солдат Дмитрий Зубов "сдал свою страну с потрохами", разместив фото в соцсети колонны "Буков". Он перевозил установки и фотографировал себя за рулем. Еще до трагедии Зубова уволили в запас. Где он сейчас – неизвестно, странички в соцсетях удалены. За такие сообщения Минобороны РФ предлагает наказывать. Как именно – решать будет командир.

"Если какой-то генерал думает, что он таким образом чего-то скроет, то это исключительно по глупости. Когда ты начинаешь биться рогом, упираться головой в стенку и говорить "меня там нет", когда всем очевидно, что ты там есть, – вот это вызывает реакцию даже больше, чем само присутствие", – сказал политолог Леонид Гозман.

Скрыть преступления российской армии, запретив публикации в Интернете, не получится, говорит политолог. Ведь есть доказательства – не только виртуальные, но и вполне реальные: в украинских тюрьмах сидят более 20 российских военных.

Недавно украинская разведка сообщала, как военные РФ на Донбассе скрывают свои преступления. Российские командиры на оккупированных территориях Донбасса получили новые полномочия и теперь запрещают местными "правоохранителям" "расследовать" преступления военных РФ.