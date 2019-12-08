Россия распугивает даже самых верных союзников – политолог

Саммит глав СНГ. Ашхабад, Туркменистан. Октябрь 2019 г.

Заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий считает, что СНГ, как и другие интеграционные проекты России, не имеет перспектив. Об этом он сказал в специальном интервью сайту "Сегодня".

По мнению эксперта, Россия своей агрессивной политикой распугивает даже самых верных своих союзников.

"Посмотрите на Беларусь. Лукашенко вынужден под давлением Москвы подыгрывать Кремлю. Но при всем этом время от времени позволяет себе абсолютно честные, острые и резкие высказывания в адрес Москвы", – говорит Солодкий.

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Также он вспомнил сложившуюся ситуацию с Казахстаном.

"Казахстан и Киргизия неоднократно поднимали на разных площадках вопросы о транзите через территорию России украинских товаров, на которые Москва наложила санкции. Получается и в ЕврАзЭс все равны, но Россия "ровнее". У союзников России голоса практически нет, они вынуждены делать то, что диктует Москва. Мне приходилось слышать в этом контексте комментарии коллег из Казахстана: вот если бы Украина входила в Евразийский союз, то было бы легче создавать баланс в отношении России. К сожалению, все еще остаются люди, которые до конца не осознали сущность российских подходов… В любом случае политика Москвы порождает глубочайшее недоверие даже среди так сказать союзников России", – подчеркивает заместитель директора Центра "Новая Европа".

На вопрос журналиста о том, есть ли у СНГ планы на будущее, Солодкий ответил, что нет.

"Все абсолютно четко понимают, что Россия не заинтересована и никогда не допустит равноправной кооперации ни в одном интеграционном объединении. Все эти проекты создаются Москвой для того, чтобы реализовать свои геополитические амбиции", – добавил эксперт.

Напомним, в июле 2019 года вслед за заявлением о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ Кабинет министров прекратил участие Украины в Соглашении о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств — участников СНГ.

А после заявления министра иностранных дел Павла Климкина о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ, Кабинет министров прекратил участие Украины в Соглашении о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств — участников СНГ.

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