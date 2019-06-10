Россия собирается погреметь оружием рядом с учениями НАТО
Вскоре после маневров Baltops 2019 на Балтике состоятся и учения кораблей России
Вслед за масштабными учениями Североатлантического альянса Baltops 2019 в Балтийском море начались маневры корабельной группы Военно-морского флота России.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в учениях принимают участие корветы "Бойкий" и "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов", "Зеленый Дол", "Ливень", "Пассат" и противолодочный корабль "Алексин".
Они должны отработать действия против лодок, ракетные удары по кораблям условного противника, провести артиллерийские и торпедные стрельбы, в частности, по воздушным мишеням.
Согласно плану маневров, корабли отработают поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, электронные пуски ракет, а также отразят условный массированный налет авиации.
Стоит отметить, что Baltops 2019 проводятся регулярно с 1972 года. В этом году в них принимают участие 8,6 тыс. военных из 18 стран, десятки кораблей, подводных лодок и самолетов.
Напомним, что в прошлом году министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что страны СНГ планируют провести в 2019 году более 50 совместных военных маневров.
Мы также писали, что глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич приветствовал приверженность украинских властей продолжать реформирование Вооруженных сил Украины.
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