Россия собирается погреметь оружием рядом с учениями НАТО

Вскоре после маневров Baltops 2019 на Балтике состоятся и учения кораблей России

Фото: Минобороны РФ

Вслед за масштабными учениями Североатлантического альянса Baltops 2019 в Балтийском море начались маневры корабельной группы Военно-морского флота России.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в учениях принимают участие корветы "Бойкий" и "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов", "Зеленый Дол", "Ливень", "Пассат" и противолодочный корабль "Алексин".

Они должны отработать действия против лодок, ракетные удары по кораблям условного противника, провести артиллерийские и торпедные стрельбы, в частности, по воздушным мишеням.

Согласно плану маневров, корабли отработают поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, электронные пуски ракет, а также отразят условный массированный налет авиации.

Стоит отметить, что Baltops 2019 проводятся регулярно с 1972 года. В этом году в них принимают участие 8,6 тыс. военных из 18 стран, десятки кораблей, подводных лодок и самолетов.

Напомним, что в прошлом году министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что страны СНГ планируют провести в 2019 году более 50 совместных военных маневров.

Мы также писали, что глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич приветствовал приверженность украинских властей продолжать реформирование Вооруженных сил Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия собирается погреметь оружием рядом с учениями НАТО". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"