Россия создает проблемы сама себе: эксперт о новой конституции Путина

/ Фото: AFP

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Президент РФ Владимир Путин своими изменениями в Конституцию о приоритетности российских законов над международными создает проблемы для самой России.

Для Украины из предложенных Путиным поправок в Конституцию интересны две. Первая – это изменения в статью 79 Основного закона РФ о невыполнении Россией международных договоров:

"РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами РФ, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ".

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Причем, еще до появления текста поправок некоторые эксперты стали говорить, что после изменения своей Конституции Россия плевать хотела на международные договоры, правила и конвенции. То это не совсем так. Во-первых, приоритетность международных договоров над российскими законами прописана в статье 15 Конституции РФ, а не в 79-й, в которую и вносятся изменения. Во-вторых, еще в декабре 2015 года Госдума приняла закон о приоритетности решений Конституционного суда РФ над решениями международных инстанций (к примеру, ЕСПЧ). Ну, и в-третьих, статья 27 Венской конвенции о праве международных договоров четко говорит: "Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора".

Кандидат политических наук Елена Снигирь в комментарии сайту "Сегодня" отметила, что в этом вопросе есть коллизия и для самой России. Ведь полностью отказываться от международного права они не собираются.

"Как Москва будет решать вопрос выполнения тех международно-правовых норм, которые она нарушила и будет нарушать, потому что они будут противоречить уже ее конституционной позиции, но на которые она опирается в других частях мира? Я сейчас говорю о той же Конвенции ООН по морскому праву. То есть, в Азовском, Черном море и Керченском проливе Россия нарушает Конвенцию, препятствуя свободному судоходству и нарушая договоры с Украиной (но, конечно, это еще должно быть доказано Международным судом ООН), но на нее же опирается в других своих водах. Украине к этому стоит внимательно присматриваться, говорить об этом с нашими партнерами и формировать общее видение. США – главная страна, заинтересованная в принципе свободного судоходства. Ведь в своих отношениях с США Россия очень четко придерживается всех даже неустановленных норм", – сказала она.

Больше на сайте "Сегодня" читайте в материале Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.

Напомним, Госдума одобрила предложенные Путиным поправки к Конституции. В то же время Путин настаивает, что проект изменений в Основной закон РФ также должен быть вынесен на всенародное голосование.

Недавно Путин сделал неожиданное заявление о передаче части своих полномочий Госдуме. Например, парламент РФ могут наделить правом утверждать главу правительства. Смотрите его обращение:

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