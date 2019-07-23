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Россия упростила получение вида на жительство для украинских беженцев

23 июля, 13:48

Также расширили список тех, кто имеет право на временное проживание в РФ без учета квот

Фото: Pixabay

Российская Госдума окончательно приняла закон, который упрощает отдельным категориям иностранцев получение разрешения на временное пребывание и вида на жительство в России. Ранее президент России Владимир Путин также подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины.

Новый закон предполагает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.

Закон также упрощает порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в РФ, разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ.

Без учета квоты разрешение на временное проживание могут также получить лица:

  • поступившие на военную службу; 
  • являющиеся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников,
  • являющиеся гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие профобразование в образовательной организации, расположенной на территории РФ.

Закон устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание – с шести до четырех месяцев.

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Кроме того, существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание:

  • лица, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР;
  • дети, родившиеся на территории РФ и усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в РФ;
  • иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР;
  • высококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ.

Напомним, ранее в России также открылись центры для выдачи паспортов гражданам т.н. "ЛНР" и "ДНР", однако украинцы, которые получат эти документы, могут быть лишены гражданства Украины.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством. 25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

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Тег Россия, украинцы, документы, квоты, РФ, вид на жительство

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Источник:

Интерфакс-Украина

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