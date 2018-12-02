"Россия защищает Европу от агрессии Украины": Захарова отличилась новым высказыванием

Сегодня, 23:28

По словам чиновницы, именно "благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений"

Мария Захарова. Фото: Politeka
Мария Захарова. Фото: Politeka

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия защищает Европу от терроризма и агрессии.

Об этом она написала в воскресенье в Facebook.

"После того, как Порошенко заявил о том, что "Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом", – отметила Захарова.

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"Ведь именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений, опора власти на молодчиков, война против собственного народа, пропаганда и манипулирование как основа управления обществом, провокация как концепция внешней политики, необузданная коррупция, запугивание журналистов и тотальный контроль над СМИ, национализм как национальная идея, диктат силовиков, отсутствие механизмов общественного контроля, деградация институтов власти", – считает она.

В то же время, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на полях саммита G20 на вопрос, могла ли "провокация" в Керченском проливе быть синхронизирована с отменой встречи между президентами РФ и США, ответил:  "Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений. Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики".

Ранее в интервью немецкому Funke Media Group президент Петр Порошенко заявил, что Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.
Россия, Порошенко, Европа, захарова, Украина, лавров, агрессия, мид рф
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Источник:

"Сегодня"

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