Россияне "короновали" Путина: один регион проголосовал против

Российский ЦИК назвал субъекты-рекордсмены по голосованию о внесении правок в Конституцию

В России завершился референдум касательно поправок к Конституции страны, ключевые из которых обнуляют президентские сроки Владимира Путина и позволяют ему баллотировать еще дважды. В случае его победы – а в этом никто не сомневается – он будет править до 2036 года.

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Согласно результатам обработки 100% протоколов, Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что лишь один из субъектов Российской Федерации высказался против поправок – это Ненецкий автономный округ, 55,25% (или 12 074) жителей которого проголосовали против.

Рекордные показатели установили в Чечне и Тыве, где фактически "коронацию" Владимира Путина выступили почти единогласно – 97,92% и 96,79% соответственно.

Российский ЦИК заявил и о высокой поддержке в аннексированном Крыму – 90,07%, но Украина уже не признала голосование на захваченном полуострове и призвала Запад усилить за это санкции против России.

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Также сообщается о 68,29% и 65,29% проголосовавших за конституционную реформу среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

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Напомним, что в целом внесение изменений в Основной закон страны поддержали 77,92% участников голосования, а 21,27% выступили против. Явка на плебисците составила 65%. Голосование длилось с 25 июня по 1 июля, финальный день референдума ознаменовался протестами против поправок и арестами активистов.

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