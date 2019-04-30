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Россиянин выиграл суд в ЕСПЧ против России

30 апреля, 15:37

Активист требовал 16 тысяч евро в качестве компенсации

Фото: Getty Images

Европейский суд по правам человека во вторник, 30 апреля, удовлетворил жалобу живущего в Сыктывкаре гражданского активиста Григория Каблиса, чью страницу в соцсети "В контакте" заблокировали из-за призыва к несогласованному митингу. 

"Суд считает, что блокировка заявителя в социальной сети на том основании, что в его записях содержатся призывы участвовать в публичном мероприятии, место проведения которого не было одобрено городской администрации, является вмешательством со стороны государственного органа в право заявителя на свободу выражения мнения, неотъемлемой частью которого является свобода получать и распространять информацию и идеи", – говорится в заключении суда.

Блокировка страницы активиста и отказ российских судов отменить это решение нарушают несколько статей Конвенции о защите прав человека, считают в ЕСПЧ.

Каблис требовал 16 тысяч евро в качестве компенсации. ЕСПЧ постановил Россию выплатить ему 12,5 тысячи евро и возместить издержки на судебные расходы размером в 2,5 тысячи евро.

Григорий Каблис в 2015 году опубликовал во "В контакте" призыв к жителям Сыктывкара собраться, чтобы обсудить задержание главы Коми Вячеслава Гайзера. В ответ на просьбу Каблиса провести пикет в центре города городские власти ответили отказом, после чего его страница в социальной сети была заблокирована.

Ранее мы писали, что Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро компенсации осужденному за наркоторговлю из-за пыток и процессуальных нарушений. 

Также мы писали, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро за депортацию грузин. Сумма компенсации должна быть распределена грузинским правительством между пострадавшими.

Напомним, Украина подала на Россию иск в Европейский суд из-за военнопленных моряков. В иске правительства говорится, что действия РФ противоречат статьям 2, 3, 5, 6 и 38 Европейской конвенции по правам человека.

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Тег суд, россияне, еспч, европейский суд, Европейский суд по правам человека

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Источник:

DW.com

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