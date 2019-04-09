Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Россиянка годами прятала детей в захламленной квартире и кормила отходами

Сегодня, 01:29

С жалобой в полицию обратилась консьержка подъезда

Фото: телеканал «360»
Фото: телеканал «360».
Россиянка годами прятала детей в захламленной квартире и кормила отходами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bcb/cb9/5cabcbcb9297f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bcb/cb9/5cabcbcb9297f.jpg Россия С жалобой в полицию обратилась консьержка подъезда

Подмосковные органы опеки забрали четверых детей у жительницы Мытищ, которая многие годы скрывала их от государства и растила в захламленной квартире в полной изоляции от внешнего мира. Об этом телеканалу "360" сообщила начальник управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольга Федосеева.

С жалобой в полицию обратилась консьержка подъезда, которая вместе с соседями заметила, что ребята — три мальчика и старшая девочка — с декабря не появлялись на улице. Прибывшие на место полицейские обнаружили детей прячущимися в шкафах. Их речевые навыки были слабо развиты, они выражались односложно, были грязными, плохо пахли, никогда не ходили в школу, детский сад или поликлинику. Все они не привиты.

"Со слов детей, они не мылись никогда, не знают, что такое вода. Дети запущены очень сильно, как нам сказали психологи, в развитии отстают. Младшему ребенку на вид около трех лет. Психологи определили, что он по развитию своему на год и три [месяца]. У них очень плохо развита даже речь. Такое впечатление, что со старшей девочкой когда-то общались взрослые, и она застыла на развитии пяти лет, когда плавающие звуки и невнятная речь. И она этому научила других детей", — сказала Федосеева. В органах опеки предположили, что старшая сестра занималась воспитанием братьев, потому что мальчики были сильно привязаны к ней.

Читайте также

В квартире царила антисанитария, под ногами валялся мусор и грязные игрушки, спальных мест не было, обои были оборваны, мебель разваливалась, сантехника находилась в ужасном состоянии, а в коридоре стояли несколько детских горшков с экскрементами. Из еды в доме был только заплесневелый хлеб.

В момент прихода полицейских в помещении находилась бабушка. По словам детей, она кормила семью продуктами с помойки, иногда находила тухлую еду и долго ее варила. Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила каналу, что ребята почти не знакомы с продуктами питания, сначала соглашались есть только хлеб, запивая его водой.

Из четырех детей свидетельство о рождении есть только у восьмилетней девочки. Три мальчика помладше были рождены в этой же квартире, с родами помогала бабушка. Их точный возраст неизвестен. Позднее выяснилось, что 32-летняя мать — москвичка Инесса Кузнецова — не стала оформлять документы на трех детей, потому что боялась, что их заберут. Саму женщину сотрудники полиции нашли в состоянии сильного опьянения. Дети рассказали представителям опеки, что мать и бабушка иногда собирались на кухне и пили водку с лимонадом.

Двоих старших мальчиков и девочку поместили в социально-реабилитационный центр. Самого младшего, которому, предположительно, еще нет двух лет, отправили в детский дом. Позднее двоих детей направили во временную семью.

Читайте также

"В отношении 32-летней москвички, матери четверых детей, возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка")", — рассказала официальный представитель ГУ МВД по Московской области полковник Татьяна Петрова.

Областной детский омбудсмен же подчеркнула, что еще предстоит подтвердить родство детей и женщины. "В рамках дела будет сделана ДНК-экспертиза, чтобы понять, чьи это дети, потому что надо подтвердить родство", — отметила Мишонова. Несовершеннолетним оформят все необходимые документы, после чего будет решаться вопрос о возможности вернуть их матери.

"Если мама готова поменять образ жизни и доказать в суде, что это ее дети, и в принципе готова предоставить все аргументы, что она может дальше содержать детей и заботиться о них, то, конечно, опека будет рассматривать вариант воссоединения семьи", — добавила Мишонова.

Ранее брошенного девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии обнаружили в квартире в Новой Москве. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ, ребенка нашли полицейские в ходе рейда по квартирам неблагополучных семей.

Также мы писали, что в Москве умер семилетний мальчик, который жил в заваленной мусором квартире. Мать и бабушка не занимались ребенком и почти не кормили его. Мальчика пытались спасти врачи, но ребенок умер от остановки сердца.

В марте похожий инцидент произошел на севере Москвы – в квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Мать девочки арестовали за "покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии". 

Напомним, в Ровно молодая мать зарезала ребенка. По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, дети, ребенок, горе-мать

Вы сейчас просматриваете новость " Россиянка годами прятала детей в захламленной квартире и кормила отходами". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровно бойцовский пес покусал четырехлетнего мальчика

5 апреля, 13:09

Когда пес набросился на ребенка, он играл на площадке

В Ровенской области пьяная мать неделю держала ребенка в квартире: мальчик в больнице

4 апреля, 16:07

"Пленника" свобождали спасатели ГСЧС с помощью автолестницы

В Киеве прямо на улице в сумке бросили новорожденного малыша

4 апреля, 15:31

Ребенка нашел мужчина, который выгуливал собаку

Задержан француз, похитивший своего ребенка в Харькове

3 апреля, 10:16

Пытался добраться до границы с Румынией

61-летняя женщина сделала сына-гея отцом

3 апреля, 09:11

Американка прошла необходимую подготовку перед процедурой ЭКО

В Канаде пумы два раза атаковали детей на протяжении недели

3 апреля, 00:27

От серьезных травм одного ребенка спасло оперативное вмешательство взрослых

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

8 гениальных людей, которые опередили свое время

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Что такое «золотой час» после родов и почему он так важен?

Порошенко обратился к украинцам: Я сделал выводы

Фото самых красивых бегуней, которые точно вас вдохновят

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Почему смартфон так и не заменил компьютер
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Второй тур выборов: Зеленского поддержал Шевченко

Гриценко провел встречу с кандидатом в президенты Зеленским