Семилетний мальчик умер в заваленной мусором московской квартире
Мальчика пытались спасти врачи, но ребенок умер от остановки сердца
В Москве умер семилетний мальчик, который жил в заваленной мусором квартире. Мать и бабушка не занимались ребенком и почти не кормили его. Мальчика пытались спасти врачи, но ребенок умер от остановки сердца.
"В квартире, в которой эта семья проживает, накопилось много мусора, который никто не выносил. С ребенком мало гуляли, он также не получал необходимой пищи", — сообщил источник в медицинских службах.
Собеседник в правоохранительных органах подтвердил информацию о смерти ребенка. Следователи уже допросили его мать и бабушку, а также соседей. Известно, что родители мальчика были в процессе развода, и отец просил оставить сына с ним. Есть информация, что у мальчика было психическое расстройство.
По информации Telegram-канала Mash, после развода родителей семилетний Женя остался жить с матерью и бабушкой. Последняя "каждый день приносила в дом по мешку мусора с улицы".
"В этом мусоре мальчик жил безвылазно, жалобы его отца и соседей органы опеки оставили без внимания", — говорится в заметке.
По словам соседки, мусор из квартиры муниципальные службы вывозили на нескольких грузовиках.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заинтересовался информацией о смерти мальчика. "Мы взяли это на контроль, будем разбираться, как это могло произойти, можно было ли это предотвратить", — сообщил он.
Напомним, в Ровно молодая мать зарезала ребенка. По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете.
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