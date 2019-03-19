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Семилетний мальчик умер в заваленной мусором московской квартире

Сегодня, 22:20

Мальчика пытались спасти врачи, но ребенок умер от остановки сердца

Фото: Pixabay
Семилетний мальчик умер в заваленной мусором московской квартире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/14c/dd2/5c914cdd2c610.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/14c/dd2/5c914cdd2c610.jpg Россия Мальчика пытались спасти врачи, но ребенок умер от остановки сердца

В Москве умер семилетний мальчик, который жил в заваленной мусором квартире. Мать и бабушка не занимались ребенком и почти не кормили его. Мальчика пытались спасти врачи, но ребенок умер от остановки сердца.

"В квартире, в которой эта семья проживает, накопилось много мусора, который никто не выносил. С ребенком мало гуляли, он также не получал необходимой пищи", — сообщил источник в медицинских службах.

Собеседник в правоохранительных органах подтвердил информацию о смерти ребенка. Следователи уже допросили его мать и бабушку, а также соседей. Известно, что родители мальчика были в процессе развода, и отец просил оставить сына с ним. Есть информация, что у мальчика было психическое расстройство.

По информации Telegram-канала Mash, после развода родителей семилетний Женя остался жить с матерью и бабушкой. Последняя "каждый день приносила в дом по мешку мусора с улицы".

"В этом мусоре мальчик жил безвылазно, жалобы его отца и соседей органы опеки оставили без внимания", — говорится в заметке.

По словам соседки, мусор из квартиры муниципальные службы вывозили на нескольких грузовиках.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заинтересовался информацией о смерти мальчика. "Мы взяли это на контроль, будем разбираться, как это могло произойти, можно было ли это предотвратить", — сообщил он.

Напомним, в Ровно молодая мать зарезала ребенка. По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете.

Ранее в Киеве нашли тело новорожденного ребенка в пакете. Полиция разыскивает мать девочки.

Кроме того, в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.

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Источник:

ТАСС

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