Россиянка украла с работы бриллиантов на миллионы долларов
С помощью подельников "бриллиантовая" воровка продавала драгоценности на черном рынке
Спустя два месяца после кражи в Москве картины русского живописца Исаака Левитана "Летний пейзаж. Башня", российские правоохранительные органы поймали на горячем воровку алмазов и бриллиантов.
Следователи задержали россиянку, которая обокрала своего работодателя – компанию "Алроса", которая является одним из крупнейших мировых производителей драгоценных камней – более чем на 3 млн долларов.
Сотрудница ювелирного предприятия вынесла с работы порядка полтысячи драгоценностей и вместе с двумя подельниками продавала их на черном рынке.
Полиция задержала "бриллиантовых воров" с поличным. Кроме украденных камней, у них нашли более 2 млн долларов, 500 тыс. евро и ювелирные изделия известных мировых брендов, в том числе 30 инкрустированных бриллиантами часов.
Напомним, в прошлом месяце в Париже похитили подвеску с бриллиантом, стоимость которого оценивается в 45 млн евро. Драгоценность привезла ее владелица – бывшая кандидат в президенты Гвинеи Мария Мадлен Диубате, чтобы эксперты подтвердили стоимость камня.
Мы также писали, что месяцем ранее также в Париже неизвестные украли из автомобиля супруги наследника императорского престола Франции Жан-Кристофа Наполеона драгоценное кольцо с крупным бриллиантом.
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