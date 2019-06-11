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Россиянка украла с работы бриллиантов на миллионы долларов

11 июня, 15:11

С помощью подельников "бриллиантовая" воровка продавала драгоценности на черном рынке


Спустя два месяца после кражи в Москве картины русского живописца Исаака Левитана "Летний пейзаж. Башня", российские правоохранительные органы поймали на горячем воровку алмазов и бриллиантов.

Следователи задержали россиянку, которая обокрала своего работодателя – компанию "Алроса", которая является одним из крупнейших мировых производителей драгоценных камней – более чем на 3 млн долларов.

Сотрудница ювелирного предприятия вынесла с работы порядка полтысячи драгоценностей и вместе с двумя подельниками продавала их на черном рынке.

Полиция задержала "бриллиантовых воров" с поличным. Кроме украденных камней, у них нашли более 2 млн долларов, 500 тыс. евро и ювелирные изделия известных мировых брендов, в том числе 30 инкрустированных бриллиантами часов.

Напомним, в прошлом месяце в Париже похитили подвеску с бриллиантом, стоимость которого оценивается в 45 млн евро. Драгоценность привезла ее владелица – бывшая кандидат в президенты Гвинеи Мария Мадлен Диубате, чтобы эксперты подтвердили стоимость камня.

Мы также писали, что месяцем ранее также в Париже неизвестные украли из автомобиля супруги наследника императорского престола Франции Жан-Кристофа Наполеона драгоценное кольцо с крупным бриллиантом.

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Тег Россия, кража, воровство, бриллиант, алмаз

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