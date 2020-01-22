Российские "шпионы-водопроводчики" стали посмешищем в Сети: фото

Политические обозреватели со всего мира и журналисты оценили новость о планах Кремля установить "прослушку" в швейцарском Давосе незадолго до Всемирного экономического форума.
Напомним, что накануне стало известно о выдворении из Швейцарии двух "сантехников" после того, как при задержании они представили российские дипломатические паспорта.
"Что же в российских сантехниках, заявивших о дипломатической защите, заставило швейцарские власти считать их шпионами?" – иронизирует редактор Financial Times Мэттью Ґаррахан.
"Мы направляемся в Солсбери, чтобы посетить собор и его знаменитый шпиль, но заблудились", – продолжил он, напомнив об инциденте с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Эту тему развил Элиот Хиггинс, чей проект Bellingcat первым раскрыл личности "солсберийских туристов" Александра Мишкина и Руслана Чепиги. Он опубликовал их отредактированное фото в образе героев компьютерных игр о сантехнике "Марио".
Украинский художник Андрей Петренко тоже поделился карикатурой на то, как бы выглядели российские шпионы-"водопроводчики".
Журналистка-расследователь Reuters Полина Иванова назвала произошедшее "в стиле ретро".
Не удержался от комментария и бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес.
"И вот опять", – написал он в Twitter.
Стоит отметить, что основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital и инициатор принятия в США закона Магнитского Уильям Браудер назвал себя настоящей целью предполагаемой операции российских спецслужб. Якобы ему об этому сообщили власти Швейцарии.
Российское посольство в Женеве назвало данную информацию "высосанной из пальца", отметив, что им ничего об этом не известно.
О других шпионских провалах России вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк