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Российский истребитель пошел на опасное сближение со шведским самолетом разведки над Балтикой

Сегодня, 23:20

Министр обороны страны Петер Хультквист назвал такое поведение российских ВВС неприемлемым

Фото: Wikipedia
Российский истребитель пошел на опасное сближение со шведским самолетом разведки над Балтикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/066/c35/5c7066c357de8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/066/c35/5c7066c357de8.jpg Россия Министр обороны страны Петер Хультквист назвал такое поведение российских ВВС неприемлемым

Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели российский истребитель SU 27 опасно приблизился к шведскому самолету разведки над Балтийским морем. Об сообщают вооруженные силы королевства.

"Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский SU 27. Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 м", — сказано в сообщении вооруженных сил.

Так же вооруженные силы сообщили, что передали информацию об инциденте правительству Швеции, назвав его "заслуживающим внимания".

В свою очередь министр обороны страны Петер Хультквист, комментируя инцидент Шведскому радио, назвал такое поведение российских ВВС неприемлемым.

"Вооруженные силы оценивают эти действия как выходящие за рамки нормы", — сказал министр. Он так же отметил, что это уже не первый случай опасного сближения с российскими истребителями — подобные были как в 2017, так и в 2018 годах.

Ранее мы писали, что Россия испугалась шведского самолета-разведчика и отправила на перехват истребитель. После того как самолет-разведчик Швеции удалился от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Напомним, в Японии потерпел крушение боевой самолет. Спасатели обнаружили двух пилотов самолета живыми.

Также сообщалось, что на авиашоу произошло крушение самолетов ВВС Индии. Пилот самолета Hawk Mk.132 Сахил Ганди катапультировался, но впоследствии скончался из-за полученных травм.

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Тег самолет, истребитель, российский самолет

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Источник:

УНН

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